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Вышел альбом победителей фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024»

2 декабря 2024 11:57
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Вышел альбом победителей фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024»

29 ноября вышел альбом «О том о сём» группы «Савелiчъ Бэнд» – победителей фестиваля «САМ.ФЕСТ 2024»! Возможность записать и выпустить альбом стала наградой за победу в третьем фестивале авторской музыки «САМЕСТ», состоявшемся летом 2024г. в Самаре. Группа вошла в список финалистов, успешно выдержав конкуренцию более чем из 1000 заявок на участие в мероприятии. Фестиваль прошел при поддержке Правительства Самарской области.

Напомним, гала-концерт фестиваля САМ.ФЕСТ состоялся в 12 июня, в День России. Финалисты САМ.ФЕСТа разделили сцену с хедлайнерами фестиваля группой «ПЕЛАГЕЯ», Вячеславом Бутусовым и группой «Орден Славы», рэпером DOSE и победительницей фестиваля прошлого года «ДА, ЛЕСЯ». Победителем стала группа «Савеличъ Бэнд» из Пензы. Второе место занял коллектив «Юность» из Калининграда. Третье – самарская группа «МыслиМима».

«Савелiчъ Бэнд» покорили слушателей уникальным сочетанием фолк-рока и искренних текстов, заряжающих энергией и заставляющих задуматься! Альбом получился не только ярким, но и душевным: каждая песня – это история, наполненная мелодией и искренними эмоциями.

За продюсирование, сведение и мастеринг взялся саунд-продюсер – Андрей Самсонов, а на стадии записи к нему присоединился рекорд-продюсер – Николай Бичан.

Альбом доступен на всех платформах: https://band.link/x7cct

Савелiчъ Бэнд – российская фолк-рок группа, основанная в 2021 году в городе Пенза. Группа не ограничивается одним стилем, поскольку любит эксперименты. Именно поэтому в описании коллектива можно увидеть такие жанры музыки, как: folk-rock, indie-rock, neofolk, dark-folk, что говорит о многогранности музыкантов.

Именно таким – многогранным – и получился альбом группы «О том о сём».

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