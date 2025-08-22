Вячеслав Федорищев запустил официальный канал в мессенджере MAX

Я нашел ошибку
Главные новости:
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Вячеслав Федорищев запустил официальный канал в мессенджере MAX

22 августа 2025 12:15
129
Данное решение направлено на поддержку российских разработок, а также на повышение безопасности при распространении информации и при личном общении. 

Сегодня, 22 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о запуске своего официального канала в новом российском мессенджере MAX. Данное решение направлено на поддержку российских разработок, а также на повышение безопасности при распространении информации и при личном общении. 

Новый канал станет дополнительной платформой для оперативного информирования жителей о ключевых событиях, результатах работы правительства, планах по социально-экономическому развитию области и ответах на наиболее актуальные вопросы граждан. Особое значение имеет активное участие самарцев в использовании мессенджера MAX: по данным аналитики, жители региона входят в тройку самых активных пользователей после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Уважаемые жители Самарской области! Дорогие друзья! Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер MAX. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона, завел в MAX свой канал. Присоединяйтесь!» – отметил Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Новый российский мессенджер Max, разрабатываемый холдингом VK, был открыт для публики в бета-версии весной 2025 года, чтобы стать национальной цифровой платформой, интегрирующей общение, государственные сервисы и мини-приложения. Его запуск обусловлен необходимостью создания безопасной альтернативы иностранным мессенджерам, которые не всегда соответствуют требованиям российского законодательства и не сотрудничают с госорганами, а также введением обязательной предустановки на устройства с 1 сентября 2025 года.

На сегодняшний день в российском мессенджере MAX зарегистрировано уже 18 миллионов пользователей, что делает его важной платформой для коммуникации и обмена информацией внутри страны.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Самара

Весь список