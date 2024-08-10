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Вячеслав Федорищев встретился с ветеранскими организациями Самарской области

10 августа 2024 16:11
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В ходе общения представители ветеранских объединений озвучили целый ряд предложений, вопросов и проблем, которые их беспокоят.

В субботу, 10 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями ветеранских организаций региона, участниками боевых действий, заслуженными сотрудниками правоохранительных и силовых органов.

Вячеслав Федорищев, начиная встречу, отметил, что давно планировал встретиться с ветеранскими организациями региона, чтобы узнать, какая помощь им нужна, получить предложения по развитию Самарской области и дальнейшей совместной работе.

«У вас есть очень много идей, знаний и понимания, как и что сделать по-другому с тем, чтобы жизнь была лучше. Поэтому я пришел к вам не рассказывать о себе, а послушать вас, - сказал руководитель Самарской области. - В дальнейшем планирую последовательно встретиться с практически каждой ветеранской организацией, чтобы внимательно выслушать все наказы и чаяния, которые у вас есть».

Председатель общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Самарской области Николай Хохлунов подробно рассказал о том, что ветеранское сообщество региона проводит большую работу, и в этом всестороннюю поддержку оказывает областное Правительство.

«Спасибо за вашу работу, за работу ваших товарищей. Будем взаимодействовать еще больше. Я сегодня здесь для того, что понять, где мы наше взаимодействие можем усилить», - отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе общения представители ветеранских объединений озвучили целый ряд предложений, вопросов и проблем, которые их беспокоят. Так, одно из обращений к главе региона касалось доступности медицины. Ветераны рассказали, что они нередко не могут попасть к врачам узкой специализации. Вячеслав Федорищев отметил: ежедневно занимается темой здравоохранения, а все обращения о недостатках отрасли учитываются при разработке программы социально-экономического развития Самарской области. Одно из уже принятых решений - привлекать к работе в регионе медиков из других субъектов. Это поможет решить проблему нехватки специалистов.

«Здравоохранение - это вопрос номер один», - заявил Вячеслав Федорищев.

Один из вопросов касался подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. Глава региона пригласил представителей ветеранских организаций присоединиться к участию в этой работе.

«Тут дело не в праздновании, не про праздник, а о масштабных вещах, которые нужно сделать. И в первую очередь - по льготам, - сказал Вячеслав Федорищев. - Посмотрим внимательно, очень широкий круг мер сделаем».

Одно из решений, как сообщил Вячеслав Федорищев, уже принято: Вечные огни, которые в некоторых памятных местах зажигаются только по праздникам, в регионе сделают постоянными.

На встрече также озвучивались предложения по развитию социальной сферы, транспортной отрасли, поддержке ветеранов боевых действий, участников СВО.

Глава Самарской области в завершении встречи подчеркнул: взаимодействие региональных властей с ветеранскими организациями будет укрепляться.

«Мне с вами очень важно быть как можно чаще в контакте, потому что вы именно те люди, которые прошли сложный путь, стали нашими великими героями и защитниками. Вы объединяете мнения таких людей, вы их знаете, каждый день общаетесь с ними, знаете все чаяния, - сказал Вячеслав Федорищев. - Мы будем работать, жить, трудиться вместе. Мы все проблемы сразу не решим, вопросов очень много, но системно, вместе будем решать и делать нашу жизнь лучше. Вам низкий поклон».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Акценты Самара

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