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Глава региона Вячеслав Федорищев в прямом эфире рассказал о том, какие задачи поставил перед ним Президент России.



- Опережающее социально-экономическое развитие. Именно так была поставлена задача Президентом России Владимиром Путиным. Самарская область - это сильнейший индустриальный регион. Регион с очень красивой природой, с очень великой историей и с очень большим будущим. И поэтому главная задача, так сказал Президент, в каждом направлении, в каждой отрасли, в каждом муниципальном образовании находить точки роста, видеть проблемы, которые есть, решать их вместе с жителями, вместе с командой и обеспечивать опережающее развитие.