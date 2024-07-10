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Опережающее социально-экономическое развитие. Именно так была поставлена задача Президентом России Владимиром Путиным.
Вячеслав Федорищев в прямом эфире рассказал о том, какие задачи поставил перед ним Президент России
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Вячеслав Федорищев в прямом эфире рассказал о том, какие задачи поставил перед ним Президент России

10 июля 2024 23:13
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Опережающее социально-экономическое развитие. Именно так была поставлена задача Президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона Вячеслав Федорищев в прямом эфире рассказал о том, какие задачи поставил перед ним Президент России.

- Опережающее социально-экономическое развитие. Именно так была поставлена задача Президентом России Владимиром Путиным. Самарская область - это сильнейший индустриальный регион. Регион с очень красивой природой, с очень великой историей и с очень большим будущим. И поэтому главная задача, так сказал Президент, в каждом направлении, в каждой отрасли, в каждом муниципальном образовании находить точки роста, видеть проблемы, которые есть, решать их вместе с жителями, вместе с командой и обеспечивать опережающее развитие.

Теги: Самара

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