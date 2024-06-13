Вячеслав Федорищев рассказал, что старается читать все комментарии жителей региона

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Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, как работает с обращениями граждан, на своей странице. Ранее новый глава региона создал личную страницу в социальных сетях.

Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале рассказал, что получил уже более 3 тысяч комментариев от жителей. Самарцы рассказали о проблемах, которые волнуют их на данный момент. Врио губернатора подчеркнул, что старается осматривать большинство сообщений лично, но времени на все может не хватить, пишет Самара-КП.

— Помогать мне с Вашими обращениями разбираться будут все — сотрудники министерств, ЦУР, все ответственные люди, — добавил новый глава губернии.



Кроме того, он воспринимает подобные комментарии как поручения и замечания, которые необходимо передавать в оперативную деятельность. Вячеслав Федорищев подчеркивает, что постепенно все ведомства перейдут на такой формат работы, но необходимо время для перестройки.