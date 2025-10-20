125

В понедельник, 20 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Несколько важных решений глава региона озвучил вне повестки.

Самарская область — это регион присутствия нескольких крупнейших нефтегазовых компаний. Учитывая системное продолжение вражеских атак на объекты критически важной инфраструктуры, правительство региона приняло решение о поддержке предприятий, работающих в нефтегазовом секторе. «Я сегодня обращусь к руководителям компаний — их пять крупнейших — с предложением создать совместную комиссию по развитию нефтегазового сектора Самарской области, — сообщил Вячеслав Федорищев. — В рамках этой комиссии планируем выйти на единое понимание периметра задач, которые перед нами стоят».

Планируется предложить этим компаниям на трехлетний период такие налоговые льготы, которые позволят им не только в случае обнаружения ущерба восстановить базовые задачи, но и модернизироваться по самым современным стандартам. «Данная инициатива будет оформлена законом Самарской области. Конечно же, будем предлагать коллегам из федерального центра присоединиться к такой системной работе. Я разговаривал с Шохиным Александром Николаевичем, руководителем РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей), соответствующая инициатива сейчас подготавливается в данной общественной деловой организации, мы здесь одним фронтом будем выступать в поддержку нефтегазового сектора», — отметил губернатор.

Также усиливая каркас правительства, главой региона принято решение о совмещении работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области, по развитию промышленного сектора, с руководством одной из общественных деловых организаций. «Я буду рекомендовать кандидатуру Романова Вячеслава Михайловича на эту работу, — сказал он. – Ну, а далее будем с коллегами обсуждать».

Раскритиковав на предыдущем оперативном совещании ход строительства ФОКа в Красноярском районе, Вячеслав Федорищев поручил дать сравнение, как объект должен был выглядеть по изначальному проекту и как он выглядит в реальности. Сегодня фотографии были представлены, выявлено много несоответствий. «Обращаю ваше внимание, что рендеры, которые мне были показаны на объекте, существенно отличаются от рендеров, представленных здесь. Большое количество стилизованных под деревянное покрытие потолка, других элементов были исключены из этих рендеров, которые показываются сейчас по моему поручению. Считаю, что это безобразие. Прошу администрацию губернатора провести всеобъемлющую проверку, материалы представить в правоохранительные органы Самарской области, — подчеркнул губернатор. — Объект должен быть выполнен в полном соответствии с изначальным проектом. Переносите сроки при необходимости. Здесь уже у нас и так ушли сроки. Но качество объекта не должно отличаться от заявленного. Иначе мы будем неправы по отношению к людям, которые там живут, к спортсменам».

В рамках повестки участники совещания обсудили работу по изменению визуального облика городов региона. Об основных проблемах, задачах и предложениях доложил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев. Гармоничный облик города, по его словам, формируют современные требования к архитектурно-градостроительному облику объектов, применение единого дизайн-кода и внедрение программы «чистое небо» (по замене навесных проводов на подземные).

Требования к архитектурно-градостроительному облику установлены только в 4 городах региона — Самаре, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани.

Обсуждая реализацию этих требований в Самаре, губернатор отметил, что многие вопросы градостроительной политики города будут вынесены на региональный уровень, и эта работа уже ведется: «Равно как и мы сейчас обсуждаем с министерством финансов введение внешнего управления в части финансирования и вообще бюджетной сферы Самары на региональном уровне».

По итогам доклада Вячеслав Федорищев дал ряд поручений в части градостроительной политики. В их числе: унифицировать для всех территорий Самарской области вопросы территориального планирования; установить региональными законами порядок размещения промышленных предприятий в черте города и вне ее; развитие сельских территорий требует особого подхода, а также сохранения человеческого потенциала — это должно быть отражено в госпрограммах по строительству школ, детских садов, объектов здравоохранения; провести претензионную работу с теми, кто допустил накопленный ущерб в градостроительной политике, и вписывать эти объекты в облик городских пространств – в первую очередь через социальную инфраструктуру. Кроме того, речь шла о применении принципов концепции «город-сад». «Все мероприятия, которые вы сейчас описываете в рамках градостроительной политики, в подпрограмме вашей госпрограммы назовите комплиментарно этому термину. Мы будем делать из Самары город-сад. Это мое решение», — обратился Вячеслав Федорищев к Андрею Грачеву.

Также в рамках повестки рассмотрели работу по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Самарской области. О текущей ситуации и принимаемых мерах по активизации работы доложил и.о. министра природных ресурсов и экологии Самарской области Михаил Студенников.

Всего на территории региона в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) включено 18 объектов, из которых 6 уже ликвидированы.

7 включенных в ГРОНВОС объектов (в Самаре, Сызрани, Тольятти и два — на территории бывшего ОАО «Фосфор») планируются к ликвидации в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Оставшиеся 5 объектов по критериям не могут войти в проект «Генеральная уборка», их предполагается ликвидировать за счет областных средств, для этого по ним нужно разработать проектно-сметную документацию.

На территории бывшего ОАО «Фосфор» находятся 12 очагов загрязнения, 2 из которых уже включены в ГРОНВОС. По 10 объектам пришел отказ на включение в реестр в связи с тем, что на их территории находятся объекты капитального строительства. Для решения проблемы по ним работает межведомственная рабочая группа. Направлены иски в суд по обязанию собственников привести участки в надлежащее состояние.

По итогам доклада губернатор сообщил: «Мы приступаем к процедуре «Чистый регион» — объединяем все объекты накопленного вреда в один лот, предлагаем компаниям Российской Федерации, которые имеют компетенции, знания, экспертизу в проектировании, ликвидации такого накопленного ущерба, прийти на работу в Самарскую область в рамках тендерной процедуры и взять на себя проектирование, ликвидацию ущерба по всем объектам, которые мы сейчас услышали, перечислили, где еще нет проектирования или оно не в должной мере выполнено. В региональную подпрограмму мы закладываем средства, необходимые для выполнения данных работ. Привлекаем бизнес, компании, которые в том числе привели к накоплению такого ущерба, ведем претензионную работу, ведем большие консультации с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором по отбору лучших компаний в стране, кто сможет прийти выполнять это задание. И к 2030 году мы ликвидируем накопленный ущерб. С учетом неравномерности управленческих подходов министерства природных ресурсов и экологии Самарской области мною принято решение о том, что курировать данное министерство буду я лично».

В завершение заседания традиционно губернатор дал поручения по итогам рассмотрения обращений граждан. Он напомнил, что писать ему можно в мессенджер MAX и озвучил личный номер телефона.