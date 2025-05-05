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Вячеслав Федорищев принял участие в открытии здания нового театра «Мастерская» в Самаре

5 мая 2025 21:14
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Это здание — бывший кинотеатр «Россия», построенный в 1963 году.

Театр для детей и молодежи «Мастерская», основанный в 2018 году выпускниками Самарского государственного института культуры, получил собственную площадку. Это здание — бывший кинотеатр «Россия», построенный в 1963 году. Торжественное открытие состоялось при участии губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Это событие давно ждали жители города. Многое было сделано совместно командой театра, строителями и региональным Правительством, чтобы театр приобрел собственный дом. Надеюсь, что теперь, имея комфортные условия, у коллектива появится еще больше креативных идей, которые смогут увидеть зрители не только нашей области, но и всей страны», — обратился к присутствующим глава региона.

С 2018 года театр представил более 30 премьерных постановок и провел более 850 спектаклей. Коллектив возглавляет художественный руководитель Ирина Сидоренко, под руководством которой работают 29 профессиональных актеров. Репертуар включает 42 спектакля различного формата: русская и мировая классика, современная драматургия, постановки для детей и взрослых.

Здание долгое время находилось в запущенном состоянии, однако в 2023 году началась масштабная реконструкция по национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В течение двух лет были проведены модернизации вентиляции, водоснабжения, установлены новые инженерные сети, обновлены сцены, обустроены современные световые системы и удобные зрительские кресла. Реализация проекта стала возможна также благодаря Александру Хинштейну, который, будучи депутатом Госдумы РФ, активно его поддерживал и курировал ход реконструкции здания. В день открытия он обратился к зрителям по видеосвязи.

«Преобразовать заброшенный кинотеатр в полноценный театр казалось почти невыполнимой задачей, но наша идея воплотилась в жизнь. Это получилось благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Теперь здесь настоящий храм искусства, обладающий всеми необходимыми условиями для творчества. Уверен, что жители Самары по достоинству оценят этот замечательный объект», — сказал Александр Хинштейн.

Современное театральное пространство включает профессиональные гримерные и костюмерные комнаты, студийное помещение звукозаписи. Большой зрительный зал рассчитан на 218 мест, малый зал вместимостью 80 человек, включая места для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Также театр оснащен дополнительным репетиторским пространством и детской театральной студией. Помимо основной деятельности, фойе планируется задействовать для организации выставочных проектов.

Еще одно перспективное направление работы театра — организация выездных спектаклей и концертов, проведение фестивалей, конкурсов и мероприятий для молодежи.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Акценты Самара

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