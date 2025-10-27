Вячеслав Федорищев предупредил жителей губернии о деятельности подозрительного фонда

Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции.
В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В областном центре появится новый выставочный комплекс "Самара"
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
В России предложили ввести досрочную пенсию для многодетных отцов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев предупредил жителей губернии о деятельности подозрительного фонда

27 октября 2025 14:49
39
Губернатор подчеркнул, что эти люди не имеют никакого отношения к команде развития региона.

Вячеслав Федорищев на своем канале в Мах сообщил, что практика личного общения по проблемам расширяется и поблагодарил жителей Самарской области за доверие:

- На прошлой неделе поступило порядка 320 обращений мне лично, все они активно отрабатываются. Выясняются и факты, ранее мне неизвестные. Так, узнал от подписчика в Мах, что некие люди представляются друзьями губернатора, собирают чувствительную информацию о работе региона, пытаются попасть через "остапбендеровские схемы" в государственные подряды. Прикрываются при этом неким фондом "Оплот", якобы созданным по моему поручению. Цели у фонда благие, но видится, что это лишь ширма для другой, противоправной деятельности.

Губернатор предостерег жителей Самарской области и попросил всех, кто, возможно, пострадал от деятельности фонда и его представителей, обращаться лично к нему в национальный мессенджер Мах по телефону 89170373162.

Источник:  СОВА

 

 Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
27 октября 2025, 14:32
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. Экология
29
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
27 октября 2025, 14:26
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный». Спорт
29
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
27 октября 2025, 14:17
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА). Спорт
88
В центре внимания
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
141
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
133
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
358
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
640
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
571
Весь список