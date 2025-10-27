Вячеслав Федорищев предупредил жителей губернии о деятельности подозрительного фонда

39

Вячеслав Федорищев на своем канале в Мах сообщил, что практика личного общения по проблемам расширяется и поблагодарил жителей Самарской области за доверие:

- На прошлой неделе поступило порядка 320 обращений мне лично, все они активно отрабатываются. Выясняются и факты, ранее мне неизвестные. Так, узнал от подписчика в Мах, что некие люди представляются друзьями губернатора, собирают чувствительную информацию о работе региона, пытаются попасть через "остапбендеровские схемы" в государственные подряды. Прикрываются при этом неким фондом "Оплот", якобы созданным по моему поручению. Цели у фонда благие, но видится, что это лишь ширма для другой, противоправной деятельности.

Губернатор предостерег жителей Самарской области и попросил всех, кто, возможно, пострадал от деятельности фонда и его представителей, обращаться лично к нему в национальный мессенджер Мах по телефону 89170373162.

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба правительства Самарской области