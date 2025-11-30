Я нашел ошибку
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
Месси побил мировой рекорд Пушкаша по результативным передачам
Месси побил мировой рекорд по результативным передачам
Ведомости: технологический сбор на смартфоны составит 750 рублей, а на ноутбуки 1500 рублей
Ведомости: технологический сбор на смартфоны составит 750 рублей, а на ноутбуки 1500 рублей
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
В очаге заболевания ввели запрет на ввоз и вывоз животных даже на убой. Действует мораторий на перемещение и перегруппировку восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов, охоту, ярмарки, выставки и отлов для зоопарков.
В губернии ввели карантин из-за бешенства животного
США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
16 декабря гастрольную программу XV Минского международного Рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси откроет самарская постановка оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита».
САТОБ продолжает череду гастролей
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области

112
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области

Уважаемые жители Самарской области!

От всего сердца поздравляю вас с одним из самых значимых для каждого из нас праздников – Днем матери! 

Посвященный самому дорогому и близкому человеку, этот праздник подчеркивает глубокое уважение к женщине-матери и еще раз напоминает о том, что нет более высокого призвания на земле, чем давать новую жизнь. Растить и воспитывать детей – большой труд, требующий самоотверженности и бесконечного терпения. Отдельная благодарность многодетным матерям, которые совершают настоящий родительский подвиг. Многодетная семья – это мощный фундамент, на котором строится будущее Самарской области и всей России.

Особые слова признательности матерям, воспитавшим настоящих патриотов родной земли, защитников Отечества. 

Поддержка материнства и детства – важнейшая задача государства, которая находится в сфере особого внимания Президента В.В.Путина.  Укрепление института семьи – приоритетная задача Правительства Самарской области. Будем и дальше планомерно ее решать.  

Дорогие мамы, нет слов, чтобы выразить вам ту огромную благодарность, которую испытывает каждый из нас за вашу любовь, неиссякаемую доброту, заботу и душевную теплоту.   

Будьте здоровы и счастливы!

 

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

