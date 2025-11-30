Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области

Уважаемые жители Самарской области!

От всего сердца поздравляю вас с одним из самых значимых для каждого из нас праздников – Днем матери!

Посвященный самому дорогому и близкому человеку, этот праздник подчеркивает глубокое уважение к женщине-матери и еще раз напоминает о том, что нет более высокого призвания на земле, чем давать новую жизнь. Растить и воспитывать детей – большой труд, требующий самоотверженности и бесконечного терпения. Отдельная благодарность многодетным матерям, которые совершают настоящий родительский подвиг. Многодетная семья – это мощный фундамент, на котором строится будущее Самарской области и всей России.

Особые слова признательности матерям, воспитавшим настоящих патриотов родной земли, защитников Отечества.

Поддержка материнства и детства – важнейшая задача государства, которая находится в сфере особого внимания Президента В.В.Путина. Укрепление института семьи – приоритетная задача Правительства Самарской области. Будем и дальше планомерно ее решать.

Дорогие мамы, нет слов, чтобы выразить вам ту огромную благодарность, которую испытывает каждый из нас за вашу любовь, неиссякаемую доброту, заботу и душевную теплоту.

Будьте здоровы и счастливы!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев