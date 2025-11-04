Я нашел ошибку
а телефон 89-летнего жителя Тольятти поступило множество звонков от неизвестных.
В Тольятти сотрудница банка предотвратила хищение более 2 500 000 рублей у местного жителя
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, единства во всех делах и благородных начинаниях на благо  великой России!   
Вячеслав Федорищев поздравил  жителей Самарской области с  Днем народного единства
Штаб общественной поддержки «Единой России» в Самарской области организовал патриотический шахматный турнир «Партия единства».
«Партия  единства»: шахматный турнир   объединил любителей интеллектуального спорта
В рамках ежегодной акции «Ночь искусств» была дважды представлена концертная программа «Тысяча и одна ночь».
«Ночь искусств» в Самарском театре оперы и балета посетили почти 1 000 человек
Вид покрышек напрямую влияет на управляемость и тормозной путь.
Шины не по сезону могут стать отягчающим обстоятельством при ДТП
В поисках задействовали трех водолазов.
В Жигулевске в Волге утонул дайвер
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
Вячеслав Федорищев поздравил  жителей Самарской области с  Днем народного единства

4 ноября 2025 10:29
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, единства во всех делах и благородных начинаниях на благо  великой России!   

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем народного единства! 

В этот день мы вновь обращаемся к героическим страницам истории Российского государства, к тем основополагающим духовно-нравственным ценностям, которые составляют основу существования нашего народа. 

Сила духа, любовь к Родине, вера в великое предназначение России не раз помогали нашим предкам с честью проходить через самые суровые испытания. Более того, из любых невзгод мы выходили еще более сильными и сплоченными.

Празднование Дня народного единства – это не только дань уважения подвигу ополченцев, которые под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина спасли наше Отечество от вражеского нашествия во времена Великой Смуты. Это напоминание о том, что глобальные вызовы современности и на сегодняшнем историческом этапе требуют от нас единения, ответственной гражданской позиции, напряженного труда во имя укрепления страны, во имя ее будущего.

Жители Самарской области всегда активно участвовали в  преобразованиях,  проводимых в стране, дорожили миром и согласием в нашем многонациональном, многоконфессиональном обществе, вносили свою лепту в укрепление российской государственности, создание общего духовного, культурно-исторического пространства.

Уверен, двигаясь по этому пути, мы решим масштабные задачи, поставленные нашим Президентом В.В.Путиным, по достижению национальных целей развития России, добьёмся победы в специальной военной операции.

Благодарю каждого жителя региона за вклад в развитие и процветание Самарского края, за понимание личной ответственности за судьбу родной земли. Особая благодарность – героям СВО и их семьям, чей пример вдохновляет нас на преданное, самоотверженное служение Отчизне.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, единства во всех делах и благородных начинаниях на благо  великой России!   

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

