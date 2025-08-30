Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета

106

"Дорогие жители Красноармейского района!

Сегодня важный день: вы отмечаете 90 лет со дня образования своего муниципалитета!

Это не просто красивая дата – это история, написанная руками и судьбами тысяч людей. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто строил дома, учил детей, помогал, защищал и благоустраивал свою малую родину.

Красноармейский район всегда был и остается надежной опорой Самарской области. Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.

Главное богатство района — это, конечно, его люди. Трудолюбивые, душевные, неравнодушные, с крепкими корнями и настоящим чувством ответственности за родную землю.

Спасибо вам за это! За труд, за любовь к своему краю, за то, что не стоите в стороне и помогаете двигаться вперед.

С юбилеем, дорогие красноармейцы! Желаю вам здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А району — роста, новых свершений и процветания на долгие годы!" - отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева