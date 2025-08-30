Я нашел ошибку
Главные новости:
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
По итогам проверки школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации.
В Клявлинском районе госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов
Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 
Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб
31 декабря 2025 года станет выходным днём
31 декабря 2025 года станет выходным днём
Будьте внимательны и осторожны!
31 августа в регионе ожидается жара до +31 С
Спектакль «Сказки Пушкина» пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах.
«СамАрт» впервые примет участие в Международном открытом фестивале «Театральный бульвар»
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета

30 августа 2025 15:45
106
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.

"Дорогие жители Красноармейского района!

Сегодня важный день: вы отмечаете 90 лет со дня образования своего муниципалитета!

Это не просто красивая дата – это история, написанная руками и судьбами тысяч людей. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто строил дома, учил детей, помогал, защищал и благоустраивал свою малую родину.

Красноармейский район всегда был и остается надежной опорой Самарской области. Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.

Главное богатство района — это, конечно, его люди. Трудолюбивые, душевные, неравнодушные, с крепкими корнями и настоящим чувством ответственности за родную землю.

Спасибо вам за это! За труд, за любовь к своему краю, за то, что не стоите в стороне и помогаете двигаться вперед.

С юбилеем, дорогие красноармейцы! Желаю вам здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. А району — роста, новых свершений и процветания на долгие годы!" - отметил губернатор в своем телеграм-канале.

 

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
30 августа 2025  14:05
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
140
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
247
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
262
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
326
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
862
Весь список