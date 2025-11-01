Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской областии с Днем судебного пристава и 160-летием образования в России института судебных приставов

216

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы судебных приставов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательным юбилеем - 160-летием образования в России института судебных приставов!

Вы выполняете важную и очень ответственную работу, результаты которой влияют на экономическую ситуацию в Самарской области, наполняемость областного бюджета, реализацию национальных проектов и региональных программ в экономике и социальной сфере.

Обеспечивая неукоснительное исполнение требований закона, вы способствуете укреплению правовых основ государства, обеспечению установленного порядка деятельности судов. В этом вам помогают такие качества, как высокий профессионализм, принципиальность, настойчивость в решении поставленных задач.

Благодарю вас за нелегкий, напряженный труд, верность традициям ветеранов службы, готовность активно перенимать их богатый опыт. Уверен, что вы и впредь будете честно, профессионально и бескомпромиссно выполнять свой служебный долг.

Отдельная благодарность за поддержку, которую вы оказываете нашим героям, участникам специальной военной операции, и их семьям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо Отечества!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев