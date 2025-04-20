Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Пасхой

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Уважаемые жители Самарской области!

Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

Этот великий православный праздник наполняет наши души возвышенным чувством, вселяет в сердца мир, покой и надежду. Светлая пасхальная радость пробуждает лучшие качества, напоминает о необходимости строить свою жизнь на началах добра, милосердия и справедливости.

Сегодня, когда наша страна переживает судьбоносный период своей истории, мы вновь обращаемся к нашим исконным духовным ценностям, находим в них опору для единения общества. Благодарю священнослужителей, которые своим служением поддерживают граждан, а также мужественно исполняют пастырский долг в зоне специальной военной операции. Своими проповедями и молитвами, отвагой и мужеством они укрепляют боевой дух наших воинов, их веру в победу.

От всей души желаю верующим, всем жителям Самарской области, независимо от вероисповедания, здоровья, счастья, благополучия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев