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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества

23 февраля 2025 10:45
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с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник мы встречаем в год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом В.В. Путиным Годом защитника Отечества, в условиях проведения специальной военной операции.

Сегодня, как это уже не раз бывало в тысячелетней истории России, судьба страны решается на поле боя. И вновь, сохраняя преемственность многих поколений российских воинов, наши герои, как их деды и прадеды, сокрушившие фашизм, бесстрашно сражаются с врагом, идут вперед и побеждают. Отвага, воинская доблесть, патриотизм участников СВО, самоотверженность работников оборонно-промышленного комплекса, добровольцев, помогающих фронту, вселяют уверенность, что наша победа неизбежна.

Источником, который питает несокрушимый дух бойцов на передовой, служат героизм и мужество фронтовиков в годы Великой Отечественной войны, стойкость и самоотверженность тружеников тыла.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш вклад в Великую Победу и послевоенное восстановление страны, за то, что несмотря на колоссальные трудности, вы сумели воспитать достойную смену. Своим примером, всей своей жизнью вы вдохновляете нас на преданное служение Отчизне, зовете на подвиг во имя величия и процветания нашей Родины.

От всей души желаю нашим доблестным защитникам Отечества, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! Победа будет за нами!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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