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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи

29 июня 2024 12:56
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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи!


Этот праздник один из самых ярких в российском календаре, он объединяет новое поколение нашей страны, всех энергичных, инициативных, целеустремленных, разносторонне талантливых молодых людей. Самарская область всегда славилась активной и творческой молодежью. «Студенческая весна», молодежный форум «iВолга», ставший всероссийским, мероприятия президентской платформы «Россия – страна возможностей», многие другие волонтерские, патриотические проекты - молодые жители региона принимают в них самое активное участие.
Научные разработки студентов и молодых специалистов региона способствуют важнейшей цели – достижению технологического суверенитета страны. Правительство Самарской области продолжит поддерживать это направление, будем работать над созданием новых условий для развития молодежи в профессиональной сфере.
Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании, завтрашний день страны определят устремления нынешнего, молодого поколения. «Его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность, – это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории», - подчеркнул Глава государства.
По инициативе Президента будет запущен новый национальный проект – «Молодежь России», который консолидирует весь позитивный опыт в сфере молодежной политики, проект о будущем и для будущего нашей страны.
Мы гордимся нашими сегодняшними молодыми героями, которые принимают участие в специальной военной операции и мужественно защищают Отечество, от всего сердца благодарим ребят, которые помогают семьям бойцов, участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, в волонтерских миссиях на территории новых регионов Российской Федерации.
Уверен, что с такой молодежью мы обязательно победим и сделаем нашу Родину еще сильнее.
Дорогие друзья! Впереди у нас еще много важных задач по развитию региона, многое предстоит сделать. Без сомнений, вместе с вами мы со всем справимся. Желаю вам крепкого здоровья, воплощения в жизнь самых смелых планов и проектов, успехов во всех начинаниях во имя величия и процветания нашего Отечества!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

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