Я нашел ошибку
Главные новости:
Организация, осуществляющая реконструкцию мемориального комплекса, дополнительно очистит гранитные доски перед размещением на обновленной стене. 
В самарском парке Победы приступили к реконструкции мемориального комплекса
Если заболеваемость детей в группе детского сада превышает 20%, то ее закрывают на карантин на 7 дней.
В школах и детсадах Самары усилены меры по профилактике заболеваний гриппом и ОРВИ
«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки», — сообщил премьер.
Михаил Мишустин: Россия запустит в 2026 году на орбиту четыре спутника для обеспечения интернетом всей страны
Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов завода и вручил заслуженные награды. 
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников «Авиакора» с 95-летием завода
Работа полицейских в минувшем году позволила сохранить контроль над оперативной обстановкой, а по ряду направлений – повысить эффективность служебной деятельности.
В ГУ МВД СО подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2024 год
Для оформления вычетов по расходам, понесенным до 1 января 2024 года, потребуется, как и ранее, представить весь комплект подтверждающих документов.
УФНС СО: изменился порядок получения социальных налоговых вычетов на медицинские услуги, обучение и фитнес
Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу НСПД.
Росреестр СО: коротко о будущем. Национальная система пространственных данных
Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам СВО.
В Самаре в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.01
0
EUR 102.78
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников «Авиакора» с 95-летием завода

31 января 2025 18:48
167
Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов завода и вручил заслуженные награды. 

Сегодня, 31 января, в ДК им. Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию АО «Авиакор – авиационный завод». В нем принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов завода и вручил заслуженные награды. 

«Это предприятие-герой, которое за свои трудовые подвиги не раз было удостоено высоких государственных наград. Всю историю написали замечательные, мужественные, самоотверженные, преданные всей душой Родине люди. Именно их упорным трудом завод на каждом этапе своего развития вносил серьезный вклад в благополучие всей нашей страны. Предприятие, бесспорно, сыграло значимую роль в развитии военной и гражданской авиации. А ветераны, трудившиеся здесь в разные годы, заложили крепкие трудовые традиции, которые стали нашим достоянием», – сказал Вячеслав Федорищев. 

 В годы войны на «Авиакоре» производились легендарные самолёты-штурмовики Ил-2, а в дальнейшем Ту-95, Ту-114, Ту-154, Ан-140, и другие. Сегодня на заводе реализуется целый ряд проектов, направленных на развитие отечественного авиастроения. Наиболее масштабный из них – проект по производству фюзеляжей и отдельных компонентов для самолёта региональной авиации «Ладога» на 44 пассажирских места.

«Знаем, что у «Авиакора» есть все шансы, чтобы стать заводом, где в конечном итоге будет производиться финальная сборка самолетов «Ладога». Все, что необходимо с нашей стороны, со стороны исполнительной власти, мы обеспечим и, как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», все силы приложу к тому, чтобы мы получили честь выпускать данные изделия», – подчеркнул губернатор. – Здесь имеется все для этого: высокопрофессиональный коллектив, современное конструкторское бюро, а также отлаженное взаимодействие с профильными научными организациями и вузами. Для нас важно и то, что завод осваивает новые направления работы, в том числе судостроение, и реализует проект по производству судов на воздушной подушке. Это очень актуально для развития речных перевозок в нашем регионе».

Почетного знака трудовой Славы удостоены слесарь механосборочных работ 6 разряда Анатолий Качалкин и слесарь-сборщик летательных аппаратов 4 разряда цеха агрегатной сборки Евгений Краснов. Каждый их них работает на «Авиакоре» уже более полувека, посвятив всю свою жизнь работе на заводе. 

Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены: начальник лаборатории Игорь Болотин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Василий Бутахин, токарь 6 разряда Рашить Васильев, слесарь-сборщик летательных аппаратов
5 разряда Юрий Попов.

С 95-летием «Авиакора» сотрудников также поздравил генеральный директор АО «Авиакор – авиационный завод» Алексей Гусев и Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ранее он занимал должность врио руководителя министерства.
31 января 2025, 14:50
Денис Гурков - министр промышленности и торговли Самарской области
Ранее он занимал должность врио руководителя министерства. Политика
285
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг.
31 января 2025, 13:15
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг
Цель опроса - оценка уровня удовлетворенности граждан условиями, созданными для занятий физической культурой и спортом в регионе. Общество
214
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025, 13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
Комиссия по допуску начнет работу с понедельника, 3 февраля. Спорт
246
В центре внимания
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
241
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
262
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
271
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
30 января 2025  13:39
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
678
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
904
Весь список