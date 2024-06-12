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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России

12 июня 2024 10:15
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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем России!

Это важнейший государственный праздник, который в нынешних исторических условиях наполнен особым смыслом. Сегодня он символизирует свободу и независимость нашей страны, право самим определять, как она будет развиваться дальше, желание вместе решать стоящие перед нами задачи, исходя из нашего мировоззрения, традиций и веры.

Как сказал в Послании Президент Владимир Владимирович Путин, «вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила».

Благодаря этой движущей силе наши воины мужественно сражаются на передовой, наши жители работают, обеспечивая динамичное развитие региона и всей страны, добиваются успехов в науке, творчестве, спорте.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за все, что вы делаете для развития и процветания самарской земли, укрепления могущества и суверенитета нашей Родины. Отдельная благодарность — всем, кто помогает фронту, нашим бойцам и их семьям.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

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