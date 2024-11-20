Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области

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Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Этот праздник объединяет всех представителей транспортного комплекса - водителей, машинистов, пилотов, моряков, специалистов, обеспечивающих надежную работу наземного, воздушного, речного и морского транспорта.

Сегодня роль работников отрасли значительно возрастает. Вхождение Самарской области в международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» открывает перед нами большие перспективы. Увеличение грузопотока окажет положительное влияние на экономическое развитие региона и качество жизни наших граждан, будет способствовать повышению транспортной доступности, инвестиционной привлекательности губернии, росту ее градостроительного, туристического потенциала, укреплению торговых связей с другими регионами России и зарубежными странами.

Трудно переоценить роль работников транспорта для обеспечения потребностей участников специальной военной операции. Зачастую без сна и отдыха, в зной и холод, с риском для жизни вы помогаете нашим героям ковать победу.

Дорогие друзья! Благодарю вас за честный, самоотверженный труд на благо людей, высокую ответственность при выполнении своих профессиональных обязанностей. Спасибо ветеранам, заложившим фундамент сегодняшних достижений работников транспорта.

Мы и в дальнейшем будем оказывать вам всю необходимую поддержку в части совершенствования транспортной инфраструктуры, обновления парка пассажирского транспорта, кадрового обеспечения, решения многих других вопросов, связанных с развитием отрасли.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!



Губернатор Самарской области В.А. Федорищев