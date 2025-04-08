Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников военкоматов Самарской области

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Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В условиях современных угроз и вызовов, с которыми сталкивается Россия, на вас лежит особая ответственность. Во взаимодействии с органами исполнительной власти региона вы организуете призыв на военную службу, решаете задачи по мобилизационной готовности и территориальной обороне, выполнению задания Министерства обороны Российской Федерации на отбор кандидатов для поступления на военную службу в Вооруженные Силы по контракту. И в этом — ваш значимый вклад в повышение обороноспособности нашей державы, приближение победы в специальной военной операции.

Один из приоритетов в нашей совместной работе — социальная поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей. Сегодня очень важно, чтобы люди, вставшие на защиту своих близких, своего дома, своей страны и с честью выполнившие эту святую миссию, были окружены нашей заботой, чувствовали уважение со стороны общества.

Роль военкоматов в решении этой задачи трудно переоценить. Уверен, в нынешнем году, объявленном Президентом В.В. Путиным Годом защитника Отечества, вы добьетесь всех поставленных целей.

Уважаемые друзья! Благодарю вас за преданность делу, верность долгу и ответственное отношение к своим служебным обязанностям. Спасибо ветеранам военных комиссариатов за многолетний самоотверженный труд по укреплению оборонной мощи нашего государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и во всех начинаниях на благо нашей Родины!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев