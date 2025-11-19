Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области

90

Уважаемые преподаватели высшей школы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Учрежденный в 2021 году, этот праздник подчеркивает важную роль профессорско-преподавательского состава вузов в совершенствовании системы образования в стране, решении задачи, поставленной Главой государства, по обеспечению технологического суверенитета России. Кроме того, он призван усилить интерес молодёжи к преподавательскому труду, способствовать притоку кадров в научно-исследовательскую среду.

Самарская область – регион передовых вузов и большой науки. Университетские сообщества активно участвуют в формировании нового технологического уклада страны, обеспечивая подготовку высококвалифицированных специалистов и исследователей, способных решать самые масштабные задачи.

Уважаемые друзья, благодарю вас за труд, способствующий повышению уровня российского высшего образования и науки, за вашу ответственность, целеустремленность, верность своему призванию.

От всей души желаю вам успехов, новых открытий и карьерного роста! Пусть ваши усилия будут вознаграждены высокими результатами студентов, интересными проектами и значимыми достижениями!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев