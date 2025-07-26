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Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области

26 июля 2025 09:45
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Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области

Уважаемые работники и ветераны торговли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Обеспечивая жителей региона разнообразными и качественными товарами и услугами, вы способствуете повышению качества жизни каждой самарской семьи, что служит важнейшим показателем экономического и социального благополучия наших граждан. 

Поддержка предпринимателей – одно из ключевых направлений деятельности органов федеральной и региональной власти.  На это направлена реализация национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», стартовавшего в 2025 году. Расширение действующих инструментов мер поддержки предпринимательства предусмотрено в пятилетней программе социально-экономического развития Самарской области. В регионе также реализуется проект «Школа ритейла» - с 2019 года около 300 предприятий получили возможность представить свою продукцию розничным сетям и заключить выгодные контракты.

Правительство региона и в дальнейшем будет поддерживать местных производителей, способствовать развитию онлайн-продаж, чтобы наша продукция, особенно с символикой «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области», пользовалась повышенным спросом.

Дорогие друзья! Добиться значимых результатов в сфере торговли без внимательного, доброжелательного отношения к людям, без профессионализма и высокой  самоотдачи  невозможно. Эти качества всегда помогали вам в работе.

Благодарю вас за преданность делу, ответственное отношение к своим обязанностям, умение справляться с эмоциональными нагрузками и преодолевать трудности. Спасибо ветеранам торговли, чей опыт, знания и навыки востребованы и в новых экономических условиях. Особая благодарность – работникам, помогающим нашим героям в зоне специальной военной операции и их семьям.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, стабильности и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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