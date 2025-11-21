Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области

170

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша успешная деятельность – залог стабильного социально-экономического развития Самарской области и благополучия жителей нашего региона. От эффективности вашей работы зависят выполнение социально значимых программ, функционирование бюджетной сферы, достижение национальных целей развития, поставленных Президентом России В.В.Путиным.

В условиях проведения специальной военной операции ваш труд особенно значим. Обеспечивая поступления во все уровни бюджета, вы укрепляете тыл и тем самым помогаете фронту, создаете финансовую основу для поддержки наших защитников Отечества и их семей.

В вашем ведомстве работают настоящие профессионалы, люди ответственные и компетентные, приверженные базовым принципам налоговой службы – справедливости, доступности, удобства для налогоплательщиков.

Дорогие друзья! Благодарю вас за честный и добросовестный труд, строгое соблюдение законодательства, стремление внедрять самые передовые технологии. Спасибо ветеранам службы, чей опыт и личный пример являются ориентиром для молодых специалистов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в служении Отечеству!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев