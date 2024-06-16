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Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом

16 июня 2024 09:43
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Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом

Уважаемые мусульмане Самарской области!

Поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам!

Это важный день для нашего региона, где на протяжении многих веков живут в мире и согласии люди самых разных национальностей и вероисповеданий. 

Для десятков тысяч самарцев это праздник, провозглашающий самые главные человеческие ценности – добро, милосердие, дружбу, взаимоподдержку, напоминающий о том, как важно помогать друг другу, укреплять мир и согласие на нашей земле.

Дорогие друзья! Пусть праздничные дни принесут вам радость, будут отмечены добрыми начинаниями. Уверен, что ваши молитвы, дела и поступки будут способствовать преумножению благополучия самарской земли.

В честь праздника примите мои самые добрые пожелания! Крепкого здоровья вам, мира и добра!

 

Врио губернатора Самарской области

В.А. Федорищев

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