Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Вячеслав Федорищев посетил село Георгиевка Кинельского района

30 октября 2025 16:56
В ходе рабочей поездки состоялось общение губернатора с жителями района.

В четверг, 30 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Кинельском районе. Так, глава региона посетил село Георгиевка, где ознакомился с текущим состоянием социальной инфраструктуры и обсудил перспективы дальнейшего развития территории.

Первым объектом программы стал спортивно-физкультурный комплекс «Лидер», который является центром активного отдыха и спорта для всех жителей села. Он был построен в 2016 году и за это время устарел. Ранее тренер местной спортшколы обращался к Вячеславу Федорищеву с просьбой провести ряд ремонтных работ. Глава региона давал соответствующие поручения, а сегодня проверил, что уже сделано. В ходе осмотра были отмечены проведенные работы, а также запланированы дальнейшие мероприятия по их завершению.

Рядом со спорткомплексом расположена старая спортивная площадка, которая также требует обновления. «Площадка построена давно, состояние не самое лучшее. Принимаем решение, что на этом же месте построим новую спортплощадку», – отметил глава региона. Также Вячеслав Федорищев по просьбе местных спортсменов поможет решить вопрос с поиском для них тренера по хоккею.
В селе находится Дом культуры, введенный в эксплуатацию в 1965 году. Здание нуждается в капитальном ремонте – крыша, коммуникации, сцена, мебель. Как сообщил Вячеслав Федорищев, объект будет отремонтирован.

Особое внимание глава региона уделил местной врачебной амбулатории – важнейшему объекту здравоохранения для населения. Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Необходимо провести капитальный ремонт, а также привлечь необходимые кадры для повышения качества медицинского обслуживания жителей села».

В ходе рабочей поездки состоялось общение губернатора с жителями района, на которой были озвучены различные просьбы и инициативы по развитию села и решению актуальных вопросов: «Все обращения взяты на контроль для дальнейшего оперативного реагирования», – отметил губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

