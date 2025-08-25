Вячеслав Федорищев: «Поддержим региональные проекты форума «Сильные идеи для нового времени»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев: «Поддержим региональные проекты форума «Сильные идеи для нового времени»

25 августа 2025 14:33
188
Вячеслав Федорищев встретился с авторами проектов, которые стали победителями региональных сессий, вошли в федеральные топы недавнего форума «Сильные идеи для нового времени».

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с авторами проектов, которые стали победителями региональных сессий, вошли в федеральные топы недавнего форума «Сильные идеи для нового времени». Участники встречи представили главе региона свои идеи и заручились необходимой поддержкой, чтобы успешно их реализовывать и масштабировать.

Напомним, итоги пятого форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив, фондом Росконгресс, ВЭБ.РФ, были подведены 3 июля 2025 года в Москве на пленарной сессии с участием Президента РФ Владимира Путина. Форум направлен на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив граждан страны, которые внесут весомый вклад в укрепление ее суверенитета страны и достижение национальных целей развития.

Самарская область была отмечена в числе наиболее активных регионов по количеству идей, размещенных на платформе форума. В ТОП-100 форума представлены 2 проекта от региона, в ТОП-300 – 5.

«Для нас очень важно, что наши талантливые инициативные люди получают возможности для реализации своих идей. В Самарской области они очень массово проявляются. АСИ, которое по поручению Президента было создано еще в 2012 году, эти возможности дает во всей стране, и для меня как для губернатора очень приятно, что ваши идеи были отмечены как одни из самых интересных, самых лучших. Главное теперь их реализовать. Все, что от нас зависит, чтобы они реализовывались, мы сделаем. Я пригласил коллег - министров, которые каждый по своему направлению будет помогать», - обратился к участникам, открывая встречу, Вячеслав Федорищев.

Один из участников ТОПа-100 – проект «Обучение навыкам тактической медицины с применением технологии виртуальной реальности. VR-тренажер «Тактическая медицина. Базовый курс». Его представила Дарья Паршина, маркетолог Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ). Тренажер создан совместно СамГМУ и военно-медицинской академией имени С.М. Кирова Минобороны РФ и позволяет улучшить теоретические знания и отработать навыки оказания первой помощи при различных видах травм. По словам Дарьи Паршиной, он уже эффективно демонстрируется и апробируется. «Форум позволил получить нам достаточно большое количество контактов, которые в будущем нам помогут масштабировать проект», - отметила она. Для развития проекта авторы заинтересованы в подключении специалистов региональных министерств здравоохранения, образования, науки и высшего образования.

«Это взаимодействие обеспечим. Коллеги вас пригласят и вместе отработаем», - отметил губернатор, добавив, что аналогичный тренажер по первой медицинской помощи было бы актуально внедрять в учебный процесс в школах в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Представленный на встрече тактический тренажер, считает Вячеслав Федорищев, пригодится при подготовке молодых людей к несению военной службы. Он поручил заместителю председателя Правительства – министру экономического развития и инвестиций Самарской области Павлу Финку разработать рамочное решение, чтобы было возможно закупать это техническое решение.

Директор ГБУ ДПО СО «Центр профессионального образования» Ольга Нисман представила проект «#ДВИЖ_ИН_САМ» – выставка научно-технического творчества детей и молодежи», который направлен на развитие инженерного мышления, рационализаторства молодежи, прежде всего студентов колледжей и техникумов. Проект предусматривает два трека: первый – массовый для школьников и студентов, которые создают прототипы и модели, второй – производственный, когда команды объединяются для решения реальных кейсов от работодателей. «Наш проект мы разрабатывали как ответ на запрос предприятий, которым на сегодняшний день нужны работники, способные улучшать производственные процессы и повышать производительность труда. Исходя из этого рассматриваем проект как своеобразную «точку входа» для будущих рационализаторов, - пояснила она. - Проект работает на закрепление студентов, наших выпускников в профессии, на производстве, что очень важно в регионе». Он уже апробирован, его поддерживают несколько промышленных предприятий.

Чтобы вывести проект на более высокий уровень, команде нужно расширять сеть его партнеров. Губернатор заверил авторов: будет предоставлена информационная поддержка, чтобы не только молодежь, но и все, кто вовлечен в научно-техническое творчество, могли прийти на выставку. «Вы большие молодцы. Знаю, что взаимодействие идет, мне докладывали. Давайте вместе с министром промышленности, с министром науки думать, что еще мы можем делать для развития научно-технического творчества детей и молодежи», - обратился он к автору проекта.

Ряд поручений глава региона дал профильным министерствам по итогам доклада генерального директора ООО «ТАКО» Александра Голодяева. Будучи резидентами Сколково, технопарка «Жигулевская долина», компания разработала и развивает нейросеть в области дизайна. «Мы активно сотрудничаем с вузами, набираем студентов на стажировки», - отметил руководитель компании. Чтобы расширять возможности этой нейросети и в целом разработок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), необходимы мощные сервера. По словам Александра Голодяева, это потребность не только компании «ТАКО», но и других резидентов «Жигулевской долины». Кроме того, команды разработчиков заинтересованы в грантовых программах по направлению ИИ в рамках Фонда поддержки технологического предпринимательства.

В связи с этим Вячеслав Федорищев поручил министерству экономического развития и инвестиций Самарской области в течение месяца провести встречи с командами разработчиков: «У нас нет ни одной отрасли, где не было бы возможно применение ИИ в положительную сторону и для экономики, администрирования. Но тут специалисты должны говорить, поэтому проведите такую работу. Министерство на основании этого сформирует технические задания. Такие гранты мы будем давать».

Административную поддержку окажут и проекту по разработке гидрогелевых материалов на основе хитозана. Как рассказал руководитель лаборатории разработок и аналитических исследований медицинского университета «Реавиз» Николай Горбунов, гель на основе хитозана обладает атравматическими свойствами и может применяться для лечения ран различного происхождения. Кроме того, в рамках проекта ведется разработка хитозановых матриц. «То есть мы можем применять хитозан как отдельную субстанцию, так и модифицировать», - пояснил он. Эта разработка может применяться как гражданская технология в интересах армии, в хирургии, травматологии. Команда проекта заинтересована в привлечении медицинских учреждений, а также предприятий, производящих тканевые, марлевые повязки, в том числе на территории Республики Беларусь, в административной поддержке при прохождении апробации изделий, их регистрации. Губернатор поручил областным минэконому и минздраву оказать поддержку проекту в полном объеме.

Также в ходе встречи главе региона были представлены и другие проекты. Они были детально рассмотрены, и по итогам профильные ведомства получили дополнительные поручения.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Следующий этап – совершенствование проекта с учетом экспертного мнения и мнения граждан.
22 августа 2025, 12:22
Облправительство продолжает работу по совершенствованию проекта новой терсхемы обращения с ТКО
Следующий этап – совершенствование проекта с учетом экспертного мнения и мнения граждан. Политика
459
Данное решение направлено на поддержку российских разработок, а также на повышение безопасности при распространении информации и при личном общении. 
22 августа 2025, 12:15
Вячеслав Федорищев запустил официальный канал в мессенджере MAX
Данное решение направлено на поддержку российских разработок, а также на повышение безопасности при распространении информации и при личном общении.  Общество
372
На встрече обсуждалась возможность наращивания сотрудничества по высокотехнологичным проектам, включая разработку специализированного программного обеспечения, внедрение совместных решений в сфере мониторинга территорий.
21 августа 2025, 11:17
Вячеслав Федорищев обсудил со Сбером сотрудничество по инвестпроектам в регионе
На встрече обсуждалась возможность наращивания сотрудничества по высокотехнологичным проектам, включая разработку специализированного программного... Политика
479
В центре внимания
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
276
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
609
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
925
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
921
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1254
Весь список