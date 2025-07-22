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Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным

22 июля 2025 11:18
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Вячеслав Федорищев: первый день рабочего визита в Беларусь был насыщенным и содержательным

В понедельник, 21 июля, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске. В рамках визита состоялась встреча губернатора с Временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Беларусь Владимиром Ваньке. Глава региона принял участие в церемонии возложения венка к монументу Победы на площади Победы в память о героическом подвиге солдат Советской Армии в Великой Отечественной войне.

Также состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которой обсуждались стратегические вопросы сотрудничества по ключевым направлениям.

Учитывая заинтересованность сторон в расширении промышленной кооперации, глава региона посетил ряд крупных предприятий Беларуси. В частности, ознакомился с работой Минского автомобильного завода, специализирующегося на производстве грузовой, пассажирской, другой специальной техники, осмотрел выставку продукции, провел переговоры о сотрудничестве. Самарская область планирует закупать автобусы, коммунальную технику.

Еще одной точкой визита стало ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», где производят сельскохозяйственную, лесную, дорожную, коммунальную, другие виды спецтехники. На встрече с руководством компании губернатор отметил: «Мы видим, что под руководством Александра Григорьевича Лукашенко с партнерами из Беларуси работается очень надежно. Договоренности, которые достигаются, всегда выполняются. А самое главное — что мы в полном смысле дополняем друг друга и работаем одной командой. Мы знаем надежность техники, которую производит «Амкодор». Знаем не понаслышке, потому что сами ей пользуемся. Мы сегодня посещали МАЗ, предприятие с очень большой историей, и нашли там возможности для дальнейшего сотрудничества. Уверен, что найдем их и сейчас».

Также Вячеслав Федорищев встретился с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Стороны более подробно и детально обсудили вопросы сотрудничества. Заместитель Премьер-министра Беларуси подчеркнул: Самарская область — важный и надежный партнер, Беларусь заинтересована в наращивании объемов взаимной торговли.

Беларусь занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров Самарской области (по итогам 2024 года 2-е место в импорте и 7-е место в экспорте). На примере региона можно говорить о высокой степени востребованности белорусских товаров. Широко известны сельскохозяйственная техника, пассажирский транспорт, продовольственная продукция, товары легкой промышленности, лифтовое оборудование. Самарские компании также успешно реализуют сельскохозяйственную технику белорусским агропредприятиям.

На встрече обсуждалось взаимодействие в сфере поставок техники белорусского производства  — это пассажирский транспорт, дорожная коммунальная техника на шасси МАЗ, универсальные погрузчики Амкодор, экскаваторы погрузчики, тракторы МТЗ, а также пожарный автотранспорт производства «Пожснаб».

Вячеслав Федорищев, подводя итоги, отметил, что первый день рабочего визита был насыщенным и содержательным. В составе самарской делегации работали представители бизнеса, сельхозпредприятий, ректоры университетов, члены областного правительства.

«В сентябре здесь будет проходить традиционный российский форум «Иннопром» — впервые в Беларуси. Мы обязательно тоже будем, договорились с партнерами за эти два месяца перейти из плоскости тех договоренностей, которые мы сегодня достигли, конкретно к подписанию документов о взаимодействии. Уверены, что  это будет достаточно большой комплект соглашений, очень много направлений, видно, что и наши предприятия, и промышленность и, самое главное, Правительство Республики одинаково с нами видят ситуацию, мы действительно братские народы, мы действительно Союзное государство. Мы говорили об изменении некоторых особенностей законодательства в связи с вопросами товарооборота. Ряд инициатив буду выносить на комиссию Госсовета по направлению «Промышленность» и далее на Госсовет», — заключил губернатор.

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