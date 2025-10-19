Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца

179

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы уже в пятый раз отмечаем общероссийский праздник – День отца. В качестве регионального праздничного дня он был учрежден в Самарской области в 2017 году, что еще раз подчеркивает значение отцовства для укрепления института семьи, сохранения преемственности поколений, семейных традиций и духовно-нравственных ценностей.

Именно от ответственности отца, его умения создать атмосферу любви и согласия, обеспечить условия для развития и воспитания детей, стать для них опорой и примером, во многом зависит благополучие семьи.

Особая миссия отца, мужчины, гражданина – защита Отечества. И потому сегодня сотни тысяч наших героев находятся вдали от дома, от своих семей с единственной целью – обеспечить мирное, спокойное и безопасное будущее нашей страны, своих родных и близких.

Крепкая семья – одна из основ социальной политики и идеологии государства. Для ее поддержки у нас в стране по решению Президента России В. В. Путина реализуется национальный проект «Семья». 2025 год в Самарской области объявлен Годом многодетной семьи. Под этим знаком будет проходить и все последующее десятилетие. В регионе действует программа «Моя семья», включающая в себя предоставление мер социальной поддержки, помощь семьям участников специальной военной операции, мероприятия по охране материнства и детства, обеспечению жильем и инфраструктурой для жизни.

Дорогие друзья! Пусть крепкие мужские плечи, отцовская забота, внимание и любовь и впредь делают наши семьи прочнее и счастливее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев