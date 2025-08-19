Я нашел ошибку
Главные новости:
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти.
Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране
В Новокуйбышевском отделе Управления Росреестра по Самарской области состоялось очередное рабочее совещание с представителями органа местного самоуправления.
Росреестр СО: в Самарской области продолжаются комплексные кадастровые работы
Программа мероприятий пройдет в трех разных локациях.
«Ночь кино 2025» в Музее Эльдара Рязанова. 23 августа
Полицейские, находившиеся в банке по служебному заданию
В Самарской области полицейские спасли сбережения пенсионерки от аферистов
Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие.
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области
В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб «Black Horse».
Программа «Мама-предприниматель» помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области

19 августа 2025 09:20
86
Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие.

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы отмечаем памятную дату - День особо охраняемых природных территорий. Именно в этот день 98 лет назад был создан Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина, ставший символом богатства и многообразия флоры и фауны нашего края.

Кроме него сеть особо охраняемых природных территорий губернии дополняют национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», а также 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения, общая площадь которых более 95 тысяч гектаров.

Наша задача — сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие. Сегодня Красная книга региона, как один из эффективных инструментов, насчитывает 286 видов растений, лишайников и грибов и 274 вида животных. Ее ведение – большая ежегодная работа экологов, природоохранных биологов, которые не только изучают природные комплексы, но и защищают их первозданный вид.

Мы продолжаем развивать сеть памятников природы регионального значения – до 2030 года увеличим территорию ООПТ до 100 тысяч гектаров по программе социально-экономического развития Самарской области.

Решение задач оздоровления окружающей среды, сбережения памятников природы регионального значения - одно из важнейших направлений работы Правительства Самарской области. Новый национальный проект «Экологическое благополучие», реализуемый по поручению Президента страны В.В. Путина, открывает большие возможности для сохранения лесов, биоразнообразия, уникальных водных объектов, организации эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. По объему средств, выделенных на обновление инфраструктуры накопления ТКО, наша область – лидер среди  регионов России.

Благодарю экологов, сотрудников лесного хозяйства, волонтеров, представителей социально ответственного бизнеса, всех неравнодушных граждан за активную позицию в вопросах охраны и защиты родной природы. Уверен, вместе мы можем многое сделать для улучшения условий жизни людей, сбережения природных ресурсов региона для будущих поколений.

От всей души желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо своей малой родины!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

