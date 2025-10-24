Я нашел ошибку
63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей
В России хотят наказывать таксистов за участие в мошеннических схемах
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона
Осень активизировала рынок труда в Самарской области
Угрозу дефицита кофе опровергли производители
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения

24 октября 2025 09:36
87
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем подразделений специального назначения!

Этот памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации посвящен людям, которых всегда отличали патриотизм, готовность к самопожертвованию, способность без колебаний, рискуя своей жизнью, вступить в схватку с опасным и сильным врагом.

И сегодня воины-спецназовцы достойно выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, проявляя героизм, сплоченность, взаимовыручку и высочайший профессионализм.

Мы гордимся тем, что на территории региона дислоцируется отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова, Жукова бригада специального назначения.

Дорогие друзья! От лица всех жителей Самарской области благодарю вас за безупречную службу, беззаветное мужество и преданность Родине. Самые искренние слова благодарности – вашим родным и близким. Мы и впредь будем прилагать все усилия для помощи фронту, поддержки ваших семей, чтобы вместе с вами идти к победе.

Не сомневаюсь, что год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный  Президентом России В.В. Путиным Годом защитника Отечества, будет отмечен новыми ратными свершениями нашей прославленной гвардейской бригады.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

