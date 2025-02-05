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Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин обсудили развитие Самарской области

5 февраля 2025 17:28
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А также предстоящую работу региона в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

«Самарская область хорошо показывает себя в строительной отрасли, уже не первый год сохраняя высокие темпы. Началась реализация проектов комплексного развития территория с градостроительным потенциалом 1 млн кв. метров жилья. Реализуются масштабные дорожные проекты. Так, в июле прошлого года Президент открыл движение по обходу города Тольятти с мостом через Волгу. Эта дорога входит в состав международного коридора «Европа – Западный Китай». Кроме того, занимаемся обновлением общественного транспорта. За счет мер федеральной поддержки в Самарскую область с 2020 года поставлено 306 автобусов и 22 троллейбуса» - сказал Марат Хуснуллин.

На встрече рассматривался ход строительства станции метро «Театральная», для чего был выделен инфраструктурный бюджетный кредит. Вице-премьер отметил важность этого проекта для повышения мобильности жителей и в целом комплексного развития Самары.

Еще одна тема встречи: проект - «Строительство автомобильной дороги - Обход г. Тольятти», который был сдан в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время там ведется строительство необходимой дорожной инфраструктуры на обходе города Тольятти.

«Обход Тольятти» заметно разгрузил от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС и глобально помогает экспортному, промышленному, логистическому и туристическому потенциалу региона. Открытие новой автодороги – долгожданное событие для жителей самарско-тольяттинской агломерации. Но остается еще ряд финансовых вопросов. Региональные расходы на плату концедента, компенсацию затрат, связанных с удорожанием объекта, возвратом привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, в период с 2024 по 2037 год составят более 91,5 млрд рублей, при этом большая часть из них в размере 59 млрд рублей приходится на первые 5 лет эксплуатации объекта. Сегодня рассмотрели возможность выделения из федерального бюджета бюджету Самарской области до 10 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2031 годы на реализацию проекта «Строительства обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу» до момента снижения обязательных платежей со стороны региона до приемлемого уровня», – сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Стороны также обсудили предстоящую работу региона в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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