Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Красноармейского района

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В 16:10, 22 марта, в ЦУКС СО поступило постановление и.о. главы м.р. Красноармейский о введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального района Красноармейский в связи с прекращением движения на участке дороги из-за внезапного разрушения элементов транспортной инфраструктуры по ул. Бутырская в н.п. Вязовый Гай м.р. Красноармейский, не имеющих объездных путей, а также нарушением условий жизнедеятельности более 50 человек.

Для ликвидации происшествия привлечено 15 человек и 7 единиц техники.

Органы управления и силы районного звена территориальной подсистемы Самарской области РСЧС с 16.00 22.03.2023 переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Будьте внимательны и осторожны!

Звоните по телефонам «01» (со стационарного телефона) или «101» (с сотового телефона).

Фото: ГУ МЧС СО