Вузы в России хотят обязать выделять студенческим семьям отдельное жилье

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Российские вузы могут обязать предоставлять отдельное жилье студентам, состоящим в браке или имеющим детей. В Госдуме подготовлен соответствующий законопроект.

«Законопроектом предлагается закрепить механизм предоставления нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся образовательных организаций высшего образования, находящимся в браке и (или) имеющим детей, отдельного изолированного жилого помещения, определенного для совместного проживания обучающихся, находящихся в браке и (или) имеющих детей», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Отмечается, что в действующей редакции закона об образовании отсутствует норма о создании таких отдельных помещений, а также о предоставлении студентам-родителям или студентам-супругам преимущественного права на проживание в них.

По данным Института изучения детства, семьи и воспитания, в настоящее время только 3,3% студентов российских вузов состоят в браке. Однако около 60% опрошенных студентов хотели бы вступить в брак и завести детей, но большинство из них проживают с родителями или родственниками и не имеют собственного жилья для создания семьи. Авторы проекта считают, что предоставление отдельного жилья может способствовать поддержке молодых семей среди студентов и развитию демографической политики страны, пишет Ура.ру.