В Сызрани открыта пятая модельная библиотека

После обновления библиотека-филиал на улице Декабристов, получила новое название – «Платформа 10». И это – напоминание о том, что учреждение культуры было открыто в 1969 году в микрорайоне, где строились дома для работников железной дороги. А десятка в названии – это номер филиала. Модернизация библиотечного учреждения проведена в рамках национального проекта «Семья».

В учреждении проведен ремонт и перепланировка помещений, обустроена прилегающая территория, значительно обновлен библиотечный фонд, пространства оснащены современной мебелью и оборудованием.

Идея создания на базе «Платформы 10» Центра чтения и творчества возникла неслучайно! Она родилась в процессе диалога активной общественности микрорайона и библиотечных специалистов. И вот результат: здесь появилось мобильное пространство, где созданы все условия для творческого развития личности, коммуникации, имеются уединенные места для индивидуальной работы и отдыха.

Изюминками библиотеки стали креативные площадки: платформа технологий «Возможно все», молодежная платформа «ПАЗЛ» (Поиск. Активность. Знания. Литература), «Правильное кафе» (для всех, кто увлекается здоровым образом жизни), арт-пространство для художественных и фотовыставок. В обновленной библиотеке будут работать клубы по интересам «Школа литературного озорства», мультстудия «Лунтик», клуб здорового образа жизни, лаборатория моды «Стильная штучка», фотостудия, лаборатория туризма и краеведения и многие другие.

Каждое пространство имеет свое цветовое решение, оформленное арт-объектами, навигацией, тематическими надписями. Дизайн-концепция разработана в тесном взаимодействии с основателем студии дизайна и коммуникации «ZIRDIZ» Ильдаром Зайнетдиновым. В оформлении использованы элементы индустриального стиля, отражающие историческую тематику микрорайона.

К открытию библиотеки подготовлены многочисленные книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения Куйбышевской железной дороги, выставки живописи «Радость бытия» члена Союза художников России Веры Евсеевой – жителя этого микрорайона и активного читателя.

«Пусть модельная библиотека «Платформа 10» станет уникальной площадкой, где каждый сможет реализовать свои творческие замыслы, обмениваться идеями и найти единомышленников.

Спасибо всем, кто причастен к созданию этого замечательного пространства! Пусть каждый посетитель найдет здесь что-то интересное для себя и почувствует, что это место открытых возможностей!», - отметила министр культуры региона Ирина Калягина.

В день открытия библиотеки при полном аншлаге прошел краеведческий лекторий «Сплетение веков и судеб», модератором которого выступила писатель и краевед, менеджер по связям с общественностью ЦБ им. Е. И. Аркадьева Елена Мочалова. Любители русской поэзии и музыки были приглашены на Есенинский вечер с участием артистов Центра музыкального искусства и культуры.

Фото: минкульт СО