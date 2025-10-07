Я нашел ошибку
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека

7 октября 2025 19:56
119
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.

После обновления библиотека-филиал на улице Декабристов, получила новое название – «Платформа 10». И это – напоминание о том, что учреждение культуры было открыто в 1969 году в микрорайоне, где строились дома для работников железной дороги. А десятка в названии – это номер филиала. Модернизация библиотечного учреждения проведена в рамках национального проекта «Семья».

В учреждении проведен ремонт и перепланировка помещений, обустроена прилегающая территория, значительно обновлен библиотечный фонд, пространства оснащены современной мебелью и оборудованием.

Идея создания на базе «Платформы 10» Центра чтения и творчества возникла неслучайно! Она родилась в процессе диалога активной общественности микрорайона и библиотечных специалистов. И вот результат: здесь появилось мобильное пространство, где созданы все условия для творческого развития личности, коммуникации, имеются уединенные места для индивидуальной работы и отдыха.

Изюминками библиотеки стали креативные площадки: платформа технологий «Возможно все», молодежная платформа «ПАЗЛ» (Поиск. Активность. Знания. Литература), «Правильное кафе» (для всех, кто увлекается здоровым образом жизни), арт-пространство для художественных и фотовыставок. В обновленной библиотеке будут работать клубы по интересам «Школа литературного озорства», мультстудия «Лунтик», клуб здорового образа жизни, лаборатория моды «Стильная штучка», фотостудия, лаборатория туризма и краеведения и многие другие.

Каждое пространство имеет свое цветовое решение, оформленное арт-объектами, навигацией, тематическими надписями. Дизайн-концепция разработана в тесном взаимодействии с основателем студии дизайна и коммуникации «ZIRDIZ» Ильдаром Зайнетдиновым. В оформлении использованы элементы индустриального стиля, отражающие историческую тематику микрорайона.

К открытию библиотеки подготовлены многочисленные книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения Куйбышевской железной дороги, выставки живописи «Радость бытия» члена Союза художников России Веры Евсеевой – жителя этого микрорайона и активного читателя.

«Пусть модельная библиотека «Платформа 10» станет уникальной площадкой, где каждый сможет реализовать свои творческие замыслы, обмениваться идеями и найти единомышленников.
Спасибо всем, кто причастен к созданию этого замечательного пространства! Пусть каждый посетитель найдет здесь что-то интересное для себя и почувствует, что это место открытых возможностей!», - отметила министр культуры региона Ирина Калягина.

В день открытия библиотеки при полном аншлаге прошел краеведческий лекторий «Сплетение веков и судеб», модератором которого выступила писатель и краевед, менеджер по связям с общественностью ЦБ им. Е. И. Аркадьева Елена Мочалова. Любители русской поэзии и музыки были приглашены на Есенинский вечер с участием артистов Центра музыкального искусства и культуры.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Сызрань

