Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм

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В администрации Самары сообщили об открытии телеграм-каналов департаментов и районов города. В связи с нестабильностью социальных сетей, всю важную информацию чиновники будут транслировать в Телеграм.

Так, свои каналы уже открыли в департаменте транспорта, образования, опеки и попечительства. Также трансляции в телеграм ведут администрации Железнодорожного, Промышленного, Кировского и Красноглинского районов Самары. Также свой телеграм-канал продолжает активно вести непосредственно сама администрация города.

Напомним, в последнее время в России наблюдаются массовые сбои в работе Фейсбука, Инстаграм и Твиттера. Сообщения пользователей о проблемах зафиксировал также сайт Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах, сообщает Самара-КП.