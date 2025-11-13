Я нашел ошибку
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих орга
Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период
На форуме подписано четыре соглашения.
В Самаре состоялся муниципальный форум «Самара за экспорт»
15 медалей в копилку сборной вложили представители Самарской области.
Сборная России стала сильнейшей на чемпионате мира по спортивному метанию ножа
По итогам соревнований именно наши ребята взяли главную награду турнира.
«Кубок Победы. Волга»: в Самаре ветеранам СВО вручили адаптивную одежду и наградили медалями
В честь юбилейной даты в зале собрались действующие сотрудники ОСН, ветераны службы и почётные гости.
В УФСИН СО прошло торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию отдела спецназначения «Мангуст»
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 
Встреча с ветераном СВО прошла в Самарской школе №15 имени Н. А. Хардиной
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.
Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре
Встреча с ветераном СВО прошла в Самарской школе №15 имени Н. А. Хардиной

13 ноября 2025 17:52
145
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 

При содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Общеобразовательной школе №15 им. Хардиной г.о.Самара состоялась встреча учащихся старших классов с ветераном специальной военной операции, участником региональной программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев»), кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 

Андрей Растегаев – не просто военнослужащий, а человек с уникальным опытом и настоящий пример мужества и стойкости. Ветеран награжден медалями: «За храбрость» II степени РФ», «За боевые заслуги» ЛНР. В 2022 году ушел добровольцем на СВО в штурмовой отряд специального назначения «БАРС-6». При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» ветеран принял участие в конкурсах: «Лидеры России», «Россия страна возможностей», «Сенеж», «Время героев». Андрей является победителем Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Также принимает участие в параде Победы и проводит уроки мужества в образовательных организациях.

В ходе диалога ветеран поделился со школьниками историями из своей службы, рассказал о том, что такое настоящий патриотизм, взаимовыручка и долг перед Родиной. Но самым сильным моментом встречи стал его искренний рассказ о простых солдатских письмах, которые для бойцов были больше, чем просто весточки из дома.

«Мы ваши треугольнички бережно храним. Они у нас в карманах гимнастерок, у самого сердца. И знаете, что мы с ними делаем? Читаем. Перечитываем. А потом уползаем в самый темный угол блиндажа, зажимаем их в ладонях и плачем. Без стыда. Потому что они – единственное, что напоминает, ради чего мы здесь, на СВО», – поделился Андрей Растегаев.

О важности проведения подобных уроков мужества рассказала директор школы Ольга Бирина.

«Уроки мужества проводятся на протяжении всей деятельности школы. Ценность встреч с участниками специальной военной операции в том, что школьники видят проявление всех этих качеств у реальных людей. Такие встречи всегда эмоциональны, позволяют ребятам осмыслить эти ценности, принять и присвоить, что очень важно. Особо важно, что родители благодарят за то, что мы проводим эти встречи систематически, поэтому мы планируем и впредь продолжать такие встречи», – отметила директор школы.

Такие встречи – это мост между поколениями и настоящие уроки жизни.

 

Фото: пресс-служба самарского филиала фонда «Защитники Отечества»

