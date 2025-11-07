Я нашел ошибку
Главные новости:
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.38
0.19
EUR 93.76
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента

7 ноября 2025 10:37
103
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».

6 ноября Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Здесь Глава государства осмотрел ледовую арену и универсальный спортзал, побеседовал со спортсменами-фигуристами и баскетболистами – воспитанниками Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Президента сопровождали Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Мы познакомили Владимира Владимировича с нашим комплексом, рассказали о тех видах спорта, по которым здесь ведут подготовку. В целом ему очень понравилось, он осмотрели ледовую арену, где проходила тренировка фигуристов. Далее мы побывали в игровом спортивном зале, где тренируются баскетболисты. Конечно, было волнительно, но такая оценка нашей работы важна для нас, - поделился по итогам посещения заведующий ФОК «Орбита» Дмитрий Мамкаев. – Наш комплекс расположен на границе двух самых густонаселенных районов города, здесь хорошая транспортная доступность. Дети сюда с удовольствием приходят, им это удобно. Здесь мы обеспечиваем комфортные, безопасные условия для тренировок».

«Орбита» считается одним из самых крупных спортивных центров Самарской области. На базе комплекса проходят тренировки учащихся детско-юношеских спортивных школ.

Комплекс «Орбита» является основной базой подготовки для двукратного призера Паралимпийских игр, двукратного призера Чемпионата мира Кирилла Пульвера. «Мы за него очень болеем и всегда радуемся его победам», - рассказал Дмитрий Мамкаев.

В ходе осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса Президент России Владимир Путин оценил тренировку фигуристов. «Красавцы!» — прокомментировал Глава государства парное катание воспитанников «Орбиты».

«Не буду скрывать: мы готовились ко встрече с Президентом. Руководство спортивной школы и спорткомплекса «Орбита» предупредили, что визит делегации выпадает на время тренировки моей группы. Заранее определились с ребятами, что будем показывать почетным гостям. Тренировка началась минут за 40 до приезда делегации: мы успели размяться и начать работу. Президент узнал у детей, сколько лет они занимаются фигурным катанием, и попросил что-нибудь показать. Тогда одна из наших пар откатала свою произвольную программу. Ребята попросили нашего Президента дать советы начинающим спортсменам.

Главный совет, который дал детям Владимир Владимирович: любить труд и получать удовольствие от того, чем занимаешься. И, конечно, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Уверена, что эта встреча воодушевит ребят учиться и заниматься спортом с еще большей отдачей», - поделилась впечатлениями тренер-преподаватель отделения зимних видов спорта ГАУ СШОР №1 Татьяна Левина. 

Виктория Слета занимается в секции четвертый год и мечтает стать профессиональной баскетболисткой. Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы, признается юная спортсменка. 

«Было волнительно очень и радостно одновременно! Не каждый день встречаешься с Президентом, а еще и то, что к нам подключилось много городов России - Самара оказалась в центре внимания. Невероятные эмоции», - рассказала воспитанница спортшколы.

 

Фото: kremlin.ru

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
07 ноября 2025, 09:42
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Общество
142
Посвященные трагическим и героическим страницам истории нашей страны.
07 ноября 2025, 09:37
В Самаре пройдут торжественные и памятные мероприятия 7 ноября
Посвященные трагическим и героическим страницам истории нашей страны. Общество
176
Кроме того, глава государства одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ, которую выдвинула председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
07 ноября 2025, 09:26
Главное из выступления Владимира Путина на заседании Совета по физкультуре и спорту в Самаре
Кроме того, глава государства одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ, которую выдвинула председатель движения «Здоровое Отечество»... Общество
124
В центре внимания
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
526
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
490
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
6 ноября 2025  21:20
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
530
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
6 ноября 2025  19:44
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
418
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
6 ноября 2025  18:57
Владимир Путин: «Политике в спорте не место»
396
Весь список