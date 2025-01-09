вспышки на Солнце могут быть особенно мощными в 2025 году

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Профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев в интервью "Известиям" сделал годовой прогноз космической погоды и рассказал, какие внеземные опасности могут угрожать людям.

По словам Язева, пик цикла вспышек на Солнце, которые вызывают магнитные бури на Земле, был пройден полгода назад и в новом году ярких солнечных событий будет меньше. Однако предстоящие солнечные явления в 2025 году могут быть особенно мощными, хотя и единичными.

"На спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки – единичные, но очень сильные. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными", – рассказал Язев.

Продолжительность циклов связана с неравномерностью вращения Солнца вокруг своей оси. Светило как будто состоит из множества колец, надетых на общую ось, каждое из которых вращается со своей скоростью: чем ближе к полюсу, тем медленнее. Также в верхнем слое звезды происходит конвекция, то есть перенос энергии из глубин к поверхности, где раскаленная плазма охлаждается и вновь погружается в глубину.

"Эти и некоторые другие процессы в совокупности приводят к вариациям интенсивности образования магнитных полей на Солнце с периодичностью около 11 лет", – объяснил астроном.

Отмечается, что сами по себе вспышки ничем не опасны для людей, но они могут провоцировать появление геомагнитных бурь, которые влияют на здоровье людей, пишет Смотрим.