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Вспышки на Солнце могут быть особенно мощными в 2025 году

9 января 2025 10:03
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вспышки на Солнце могут быть особенно мощными в 2025 году

Профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев в интервью "Известиям" сделал годовой прогноз космической погоды и рассказал, какие внеземные опасности могут угрожать людям.

По словам Язева, пик цикла вспышек на Солнце, которые вызывают магнитные бури на Земле, был пройден полгода назад и в новом году ярких солнечных событий будет меньше. Однако предстоящие солнечные явления в 2025 году могут быть особенно мощными, хотя и единичными.

"На спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки – единичные, но очень сильные. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными", – рассказал Язев.

Продолжительность циклов связана с неравномерностью вращения Солнца вокруг своей оси. Светило как будто состоит из множества колец, надетых на общую ось, каждое из которых вращается со своей скоростью: чем ближе к полюсу, тем медленнее. Также в верхнем слое звезды происходит конвекция, то есть перенос энергии из глубин к поверхности, где раскаленная плазма охлаждается и вновь погружается в глубину.

"Эти и некоторые другие процессы в совокупности приводят к вариациям интенсивности образования магнитных полей на Солнце с периодичностью около 11 лет", – объяснил астроном.

Отмечается, что сами по себе вспышки ничем не опасны для людей, но они могут провоцировать появление геомагнитных бурь, которые влияют на здоровье людей, пишет Смотрим.

"Однако магнитозависимость человека пока достоверно не доказана", – добавил Язев.

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