Всплеск автоаварий в регионе: только за вчерашние сутки в ДТП пострадали 6 детей  

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Именно в весенне - летний период происходит всплеск автоаварий, в которых получают травмы несовершеннолетние.

Аварийность с участием детей остается острой проблемой для Самарской области. По данным статистики, с начала текущего года на дорогах региона зарегистрировано 72 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 77 получили различные травмы. Причем, только за прошедшие сутки, в 5 ДТП получили ранения 6 детей, которые относились к категориям: пешеходы, велосипедисты и пассажиры.

Госавтоинспекцией на постоянной основе проводится комплекс профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий, в том числе, с участием детей. Но в работе по предупреждению детской дорожной аварийности должны активно участвовать родители! Особенно сейчас, в весенне - летний период, когда дети большую часть свободного времени проводят на улице.

Родителям следует помнить о недопустимости бесконтрольного пребывания на прогулке подростков, детей младшего и дошкольного возраста.

Прежде чем отпускать несовершеннолетнего на самостоятельную прогулку, убедитесь, что ребенок соблюдает правила безопасности, внимателен и может самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке.

Разъясните детям правила построения безопасных маршрутов движения (дом - школа - дом), безопасного перехода через дорогу на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, расскажите о пользе световозвращающих аксессуаров, опасности использования мобильного телефона при переходе проезжей части и о простых правилах безопасности.

Особое внимание следует обратить на правила передвижения на двухколесном транспорте и самокате. Покупая велосипед ребенку, уделите время на изучение Правил дорожного движения для велосипедистов, проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях и, в обязательном порядке, используйте защитную экипировку.

Объясните ребенку, что во дворе дома может быть также опасно, как и на проезжей части!

Помните, что вы подаете личный пример своим детям. При перевозке ребенка в автомобиле, нельзя забывать о специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены.

Берегите детей! Пусть детство будет безопасным, информирует УГИБДД ГУ МВД СО.