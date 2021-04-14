Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Был рассмотрен вопрос по предоставлению бюджетного кредита Кинелю на проектные работы, связанные с реконструкцией очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский.
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Президент надеется, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Полицейские взяли под особый контроль нарушения ПДД автомобилистами, осуществляющими передвижение на арендованных автомобилях.
Госавтоинспекция СО проверяет пользователей каршеринговых сервисов
Первые победители определены!
Состоялся первый финальный день регионального этапа Гимнастрады   
Госавтоинспекция Самарской  области бьет тревогу.
Всплеск автоаварий в регионе: только за вчерашние сутки в ДТП пострадали 6 детей  
Госавтоинспекторы выражают надежду, что данным мероприятием удастся донести важность соблюдения ПДД и обеспечение безопасности при перевозке детей. 
Сотрудники ГИБДД Кинельского района провели флешмоб «Так модно. Пристегнись»
В результате происшествия погибших и пострадавших нет, жильцы эвакуированы.
В Самаре из-за обрушения стены дома на улице Садовой начата доследственная проверка
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Всплеск автоаварий в регионе: только за вчерашние сутки в ДТП пострадали 6 детей  

14 апреля 2021 14:49
108
Госавтоинспекция Самарской  области бьет тревогу.

Именно в весенне - летний период происходит всплеск автоаварий, в которых получают травмы несовершеннолетние.

Аварийность с участием детей остается острой проблемой для Самарской области. По данным статистики, с начала текущего года на дорогах региона зарегистрировано 72 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 77 получили различные травмы. Причем, только за прошедшие сутки, в 5 ДТП получили ранения 6 детей, которые относились к категориям: пешеходы, велосипедисты и пассажиры.

Госавтоинспекцией на постоянной основе проводится комплекс профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий, в том числе, с участием детей. Но в работе по предупреждению детской дорожной аварийности должны активно участвовать родители! Особенно сейчас, в весенне -  летний период, когда дети большую часть свободного времени проводят на улице. 

Родителям следует помнить о недопустимости бесконтрольного пребывания на прогулке подростков, детей младшего и дошкольного возраста. 

Прежде чем отпускать несовершеннолетнего на самостоятельную прогулку, убедитесь, что ребенок соблюдает правила безопасности, внимателен и может самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке. 

Разъясните детям правила построения безопасных маршрутов движения (дом - школа - дом), безопасного перехода через дорогу на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, расскажите о пользе световозвращающих аксессуаров, опасности использования мобильного телефона при переходе проезжей части и о простых правилах безопасности.

 Особое внимание следует обратить на правила передвижения на двухколесном транспорте и самокате. Покупая велосипед ребенку, уделите время на изучение Правил дорожного движения для велосипедистов, проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях и, в обязательном порядке, используйте защитную экипировку. 

Объясните ребенку, что во дворе дома может быть также опасно, как и на проезжей части! 

Помните, что вы подаете личный пример своим детям. При перевозке ребенка в автомобиле, нельзя забывать о специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены. 

 Берегите детей! Пусть детство будет безопасным, информирует УГИБДД ГУ МВД СО.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Институт искусственного интеллекта представил свои ключевые компетенции. В основе инновационных разработок Института - принципы междисциплинарности.
13 апреля 2021  16:55
Состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета
455
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
13 апреля 2021  11:35
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
399
Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.
12 апреля 2021  14:33
ЕГЭ в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России
539
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
14 апреля 2021  16:09
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Политика
18
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
14 апреля 2021  13:22
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
194
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
14 апреля 2021  13:16
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
163
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
14 апреля 2021  13:09
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
В стране
152
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
14 апреля 2021  11:35
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Благоустройство
156
Весь список