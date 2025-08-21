В СОУНБ пройдёт финал областного конкурса буктрейлеров «Смотри в оригинале»

226

В День российского кино, 27 августа, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт финал областного конкурса буктрейлеров «Смотри в оригинале». Жители Самары смогут не только узнать имена авторов лучших видеоработ, но и одними из первых увидеть представленные на суд жюри и зрителей буктрейлеры к произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова, Анны Ахматовой, Льюиса Кэрролла, Джоан К. Роулинг, Джона Бойна и многих других знаменитых писателей.

Конкурс «Смотри в оригинале» призван стать развитием и продолжением конкурса «Мистер Букер», который ранее на протяжении шести лет проводился в Самарской области и успел привлечь множество талантливых актёров, сценаристов, видеорежиссёров и видеомонтажёров. Сохраняя прежнюю направленность, «Смотри в оригинале» даёт возможность мастерам видеосъёмки попробовать свои силы, поработав в формате «книги в кадре», или «буктрейлера». Иными словами, на конкурс принимаются короткие видеоролики, рассказывающие в художественной форме о литературном произведении. Участники в этом году могли отметиться в шести номинациях: «Лучший игровой буктрейлер», «Лучший анимационный буктрейлер», «Оригинальный жанр», «Лучший детский буктрейлер», «Ретрокино», «Военный оператор». Отдельный приз найдёт и того, кто сможет одержать победу в спецноминации «Приз зрительских симпатий».

География конкурса в этом году перешагнула границы Самарской области: помимо Самары и Сызрани, свои заявки прислали представители Воронежа и Санкт-Петербурга. Самарцы смогут увидеть целых тридцать работ, посвящённых литературным произведениям отечественных и зарубежных литераторов. Оценивать видеоролики главным образом будут специально приглашённые эксперты: актёр и режиссёр театра «СамАрт» Алексей Елхимов, актёр; режиссёр, телеведущий канала «Губерния» Максим Палагнюк; режиссёр ГТРК «Самара» Сергей Ерышев; режиссёр и сценарист Денис Кудрин, а также историк, видеограф, научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и призами от Самарской областной универсальной научной библиотеки и партнёров проекта – Музея Эльдара Рязанова, Самарского театра «Город» и кинотеатра «Художественный». Подробности проекта можно узнать в его сообществе «ВКонтакте».

27 августа в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный! 6+

Фото: пресс-служба СОУНБ