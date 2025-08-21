В СОУНБ пройдёт финал областного конкурса буктрейлеров «Смотри в оригинале»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ пройдёт финал областного конкурса буктрейлеров «Смотри в оригинале»

21 августа 2025 09:29
226
На конкурс принимаются короткие видеоролики, рассказывающие в художественной форме о литературном произведении.

В День российского кино, 27 августа, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт финал областного конкурса буктрейлеров «Смотри в оригинале». Жители Самары смогут не только узнать имена авторов лучших видеоработ, но и одними из первых увидеть представленные на суд жюри и зрителей буктрейлеры к произведениям Александра Пушкина, Антона Чехова, Анны Ахматовой, Льюиса Кэрролла, Джоан К. Роулинг, Джона Бойна и многих других знаменитых писателей.

Конкурс «Смотри в оригинале» призван стать развитием и продолжением конкурса «Мистер Букер», который ранее на протяжении шести лет проводился в Самарской области и успел привлечь множество талантливых актёров, сценаристов, видеорежиссёров и видеомонтажёров. Сохраняя прежнюю направленность, «Смотри в оригинале» даёт возможность мастерам видеосъёмки попробовать свои силы, поработав в формате «книги в кадре», или «буктрейлера». Иными словами, на конкурс принимаются короткие видеоролики, рассказывающие в художественной форме о литературном произведении. Участники в этом году могли отметиться в шести номинациях: «Лучший игровой буктрейлер», «Лучший анимационный буктрейлер», «Оригинальный жанр», «Лучший детский буктрейлер», «Ретрокино», «Военный оператор». Отдельный приз найдёт и того, кто сможет одержать победу в спецноминации «Приз зрительских симпатий».

География конкурса в этом году перешагнула границы Самарской области: помимо Самары и Сызрани, свои заявки прислали представители Воронежа и Санкт-Петербурга. Самарцы смогут увидеть целых тридцать работ, посвящённых литературным произведениям отечественных и зарубежных литераторов. Оценивать видеоролики главным образом будут специально приглашённые эксперты: актёр и режиссёр театра «СамАрт» Алексей Елхимов, актёр; режиссёр, телеведущий канала «Губерния» Максим Палагнюк; режиссёр ГТРК «Самара» Сергей Ерышев; режиссёр и сценарист Денис Кудрин, а также историк, видеограф, научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и призами от Самарской областной универсальной научной библиотеки и партнёров проекта – Музея Эльдара Рязанова, Самарского театра «Город» и кинотеатра «Художественный». Подробности проекта можно узнать в его сообществе «ВКонтакте».

27 августа в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход свободный!  6+

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
21 августа 2025, 14:51
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Общество
31
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
21 августа 2025, 14:31
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов». Культура
0
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
21 августа 2025, 14:20
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С. Экология
59
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
643
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
644
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
971
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
772
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
859
Весь список