Всероссийский субботник пройдет во всех уголках региона 22 апреля

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Традиция выходить на субботники настолько прочно поселилась в жителях Самарской области, что на Всероссийский субботник, который пройдет во всех уголках региона 22 апреля ожидаются сотни тысяч желающих приложить свои руки к благоустройству родных просторов.

Обычно на субботниках жители городов, поселков, районов убирают дворы, общественные территории, красят лавочки и высаживают цветы. А еще собираются все вместе и отлично проводят время.

На субботнике жители могут также принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. В этом помогут волонтеры. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России и продлится до 31 мая на платформе.

С местами проведения Всероссийского субботника в Самаре вы можете ознакомиться на официальных страницах внутригородских районов.

Фото: администрация Самары