Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» объединит семьи всей страны

Я нашел ошибку
Главные новости:
В процессе формирования долгосрочных планов развития учитывается множество факторов и проводится полноценная оценка местности.
Для сельских территорий губернии разрабатываются долгосрочные планы развития
Глава областного минэка презентовал опыт региона по развитию отношений со странами исламского мира, экономический и инвестиционный потенциал Самарской области, а также успешные практики взаимодействия с бизнесом.
Инвестиционный потенциал Самарской области представлен на конференции «Россия – Исламский мир»
15 спортсменов в классах B1-B2 и B3 из 7 регионов страны вели борьбу на дистанции 42 км 195 м.
На ЧР по легкой атлетике спорта слепых в дисциплине марафон у самарских спортсменов две медали
. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
«IT-Планета» - это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет.
Самарские студенты вышли в финал международной олимпиады «IТ-Планета 2024»
Число официально зарегистрированных самозанятых граждан в Самарской области превысило 230 тысяч человек.
Суммарный доход самозанятых в Самарской области превысил 70 млрд рублей
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.
Специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
С 18 по 23 мая местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.92
-0.34
EUR 98.9
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» объединит семьи всей страны

17 мая 2024 14:23
131
В Самарской области с 23 по 31 июля вновь пройдёт Форум «iВолга».

В Самарской области с 23 по 31 июля вновь пройдёт Форум «iВолга» платформы Росмолодёжь.События, который в этом году стал всероссийским и объединился с Движением Первых. Форум станет одним из ключевых событий Года Семьи и позволит создать единое пространство для коммуникации семейного сообщества.

Напомним, Форум «iВолга» ведёт свою историю с 2013 года, которая началась с поручения Президента России Владимира Путина провести молодёжное событие в Самарской области. С тех пор форум активно развивается, прирастая новыми направлениями и продуктами, меняя форматы и расширяя возрастные границы участников. Неизменным остаётся одно – огромная популярность среди молодёжи разных возрастов не только в Приволжском федеральном округе, но и по всей стране. Решение о подаче заявки на получение статуса «Всероссийского» было принято по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, и конкурсная комиссия высоко оценила эту идею.
«Этот форум мы проводим для молодежи, поэтому самые главные оценки поставят сами ребята, которые приняли участие в нем, – обратился к участникам Форума-2023 Глава региона. – Я думаю, что эти оценки будут высокими. Во многом это связано с тем, что они сами принимали активное участие в подготовке «iВолги». И, конечно, этот первый опыт, когда организационный комитет, команда, которая готовила форум, была составлена из представителей всех регионов Приволжского федерального округа, мне кажется очень важным. Я рад, что у нас все получилось. И качество от этого подготовки, организации, содержания, вне всякого сомнения, выросло». Губернатор Самарской области отдельно поблагодарил полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова: «Именно при его непосредственном участии, постоянной поддержке форум и проходит. И я знаю, что, завершив этот форум, Игорь Анатольевич нам тут же даст четкие поручения о подготовке следующего. Конечно же, целый год будем готовиться, чтобы вновь самарская земля была по-настоящему нагрета молодой, творческой энергией настоящих патриотов России, за которыми будущее нашей страны».

В 2024 году участниками 11 смен форума станут 2000 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всей России, которые смогут вместе создать идеи и реализовать проекты в интересных для них направлениях – от медиа и творчества до науки и спорта.
«В прошлом году мы ввели отдельное направление для родителей, чьи дети являются участниками Движения Первых – «Родные – Любимые». Это было решение, позволяющее родителям быть ближе к своим детям, понимать их интересы и поддерживать в их начинаниях. На форум съезжались родители из разных уголков нашей страны, для которых важно быть на одной волне со своими детьми и делиться опытом воспитания. В этом году мы вновь ждем и детей и их родителей, чтобы вместе провести время на Мастрюковской поляне. Уверена, форум станет событием, которое запомнится на долгие годы», – рассказывает директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк.

В прошлом году участники специальной смены «Родные – Любимые» делились опытом воспитания, профессиональными знаниями и выстраивали крепкую дружбу с семьями со всей России.
«На форуме в 2023 году я познакомилась с новыми людьми, родителями, из других регионов России, у которых «горят» глаза, которые полны идей. Также я пообщалась с интересными спикерами и с организаторами, которые готовы тебе всегда помочь и вдохновить на новые свершения. Очень хочу принять участие в форуме и в этом году, погрузиться в невероятную атмосферу форума, встретить теперь уже друзей из других регионов России и получить еще больше знаний и информации для личностного роста и развития», – поделилась своими впечатлениями участница смены «Родные – Любимые» Екатерина Сметанина из Самарской области.

Кроме того, в этом году на iВолге будет организован семейный павильон, который станет точкой притяжения участников форума. В павильоне пройдут встречи с экспертами в области детско-родительских отношений, в том числе в режиме онлайн, а также кинопоказы, дискуссионные площадки, мастер-классы. Одна из ключевых активностей – выставка, посвященная семейным династиям России.

До завершения заявок остаётся пару недель. Чтобы принять участие в Форуме необходимо подать заявку до 28 мая включительно на сайте ivolgaforum.ru.

Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» входит в линейку платформы Росмолодёжь.События. Организаторами форума выступают Правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

 

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
15 спортсменов в классах B1-B2 и B3 из 7 регионов страны вели борьбу на дистанции 42 км 195 м.
17 мая 2024, 16:24
На ЧР по легкой атлетике спорта слепых в дисциплине марафон у самарских спортсменов две медали
15 спортсменов в классах B1-B2 и B3 из 7 регионов страны вели борьбу на дистанции 42 км 195 м. Спорт
4
«IT-Планета» - это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет.
17 мая 2024, 15:35
Самарские студенты вышли в финал международной олимпиады «IТ-Планета 2024»
«IT-Планета» - это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в... Образование
51
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.
17 мая 2024, 15:22
Специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города. ЖКХ
95
В центре внимания
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
226
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
290
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
432
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
386
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
929
Весь список