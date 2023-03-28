Всероссийский конкурс пляжной архитектуры пройдет на фестивале набережных ВолгаФест 2023 в Самаре

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В этом году ВолгаФест откроет летний сезон — событие состоится на 1-ой очереди набережной (Красноармейский спуск) с 13 по 18 июня. Тема фестиваля 2023 — ЛЮБОВЬ! И текущий год мы приглашаем провести под ее знаком Любви к себе, к ближнему, к искусству, к месту, в котором живешь, и, конечно же, к Волге.

"С любовью мы будем строить архитектурные конструкции на набережной, переживать незабываемые, яркие моменты через музыку, театр и танец, теряться в многообразии и встречать «то самое», делиться друг с другом знаниями, учиться быть экологичными и заботиться о других — растениях, животных, земле и воде, и, конечно же, выражать свои чувства — в творчестве, досуге и игре.

Подготовка к фестивалю уже началась! ВолгаФест стартует традиционно с архитектурного конкурса. Мы запускаем программу по радикальному переосмыслению пляжной инфраструктуры. Ее итогом, мы надеемся, станет новый облик городского пляжа на ближайшие годы. Первый этап всероссийского конкурса пляжной архитектуры в рамках ВолгаФест 2023 — это возможность представить и опробовать новые идеи и сценарии в архитектуре пляжных кабинок. Ведь если театр начинается с вешалки, то пляж — с переодевалки!", - сообщают организаторы.