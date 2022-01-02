Все желающие могут принять участие в "Зимних забавах" на площади Куйбышева

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В период новогодних каникул все желающие могут принять участие в "Зимних забавах".

Физкультурно-развлекательная зона включает в себя различные активности:

- площадка для игры в городки «Городок»;

- площадка для спортивного ориентирования «Лабиринт»;

- площадка «Юкигассен» (Снежный бой);

- площадка «Лазертаг»;

- снежковый тир;

- фотозона.

Время работы зоны: со 2 по 9 января с 14.00 до 20.00. На площадках работает ведущий.

Также для любителей активного отдыха на площади залиты три катка – для массового катания, для игры в хоккей и специальный – детский. Катки работают круглосуточно, но для обновления ледового покрытия предусмотрены технические перерывы: с 7.00 до 10.00 и с 13.00 до 14.00. Установлена на площади и деревянная горка, с которой можно бесплатно покататься на тюбинге. Режим ее работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Фото: администрация Самары