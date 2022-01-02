Я нашел ошибку
Главные новости:
Временное ограничение продлено в связи с ухудшением погодных условий.
Продлено временное ограничение движения на подъезде к Оренбургу
Также для любителей активного отдыха на площади залиты три катка – для массового катания, для игры в хоккей и специальный – детский.
Все желающие могут принять участие в "Зимних забавах" на площади Куйбышева
Собака быстро пришла в себя и убежала.
В Самаре спасли собаку, которая провалилась под лед в пруду
131 человек заболел в Самаре за сутки.
В Самарской области подтверждены 283 новых случая коронавирусной инфекции
Сызранец втайне взял кредит на имя знакомой
Сызранец втайне взял кредит на имя знакомой
В Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов
В Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов
Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию
Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию
Местами в Самарской области наблюдается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Местами в Самарской области наблюдается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.64
EUR 84.07
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Все желающие могут принять участие в "Зимних забавах" на площади Куйбышева

2 января 2022 15:59
196
Также для любителей активного отдыха на площади залиты три катка – для массового катания, для игры в хоккей и специальный – детский.

В период новогодних каникул все желающие могут принять участие в "Зимних забавах".

Физкультурно-развлекательная зона включает в себя различные активности:

- площадка для игры в городки «Городок»;
- площадка для спортивного ориентирования «Лабиринт»;
- площадка «Юкигассен» (Снежный бой);
- площадка «Лазертаг»;
- снежковый тир;
- фотозона.

Время работы зоны: со 2 по 9 января с 14.00 до 20.00. На площадках работает ведущий.

Также для любителей активного отдыха на площади залиты три катка – для массового катания, для игры в хоккей и специальный – детский. Катки работают круглосуточно, но для обновления ледового покрытия предусмотрены технические перерывы: с 7.00 до 10.00 и с 13.00 до 14.00. Установлена на площади и деревянная горка, с которой можно бесплатно покататься на тюбинге. Режим ее работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
2 января 2022  12:35
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
292
Прогулки всей семьей, активный отдых и зимние фотосессии: новогодние каникулы в Самаре
2 января 2022  10:25
Прогулки всей семьей, активный отдых и зимние фотосессии: новогодние каникулы в Самаре
421
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира в душе, успехов в вашей, уверен полезной деятельности, доброты, счастья и благополучия!
1 января 2022  14:38
Поздравление губернатора Дмитрия Азарова с Новым 2022 годом
610
В преддверии нового 2022 года праздничная атмосфера царит не только на главных площадках Самары
31 декабря 2021  13:08
В преддверии нового 2022 года праздничная атмосфера царит не только на главных площадках Самары
1208
Самарцев предупреждают о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой
31 декабря 2021  12:45
Самарцев предупреждают о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой
1241
Весь список