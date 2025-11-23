В Самарской областной библиотеки для слепых состоится встреча с Артуром Чубаркиным

48

Вы любите приключения и путешествия? Вас увлекают истории открытий? Тогда вам обязательно нужно встретиться с Артуром Чубаркиным. (12+)



Артур Чубаркин,полярник, почетный член Русского географического общества, заслуженный путешественник России. Вместе с экспедицией он искал снежного человека на Памире и установил флаг Самарской области на Северном Полюсе.

Участник переходов на собачьих упряжках по Таймыру и Чукотке, был в составе первой парусной экспедиции в Антарктиду, добирался на Северный полюс на собачьих упряжках и основал музей истории волжских цивилизаций в Ширяеве.



Увлекательный рассказчик, который к тому же не забудет захватить с собой на встречу уникальные экспонаты, привезенные из путешествий, ждет вас 28 ноября, в 10.00, на площадке Самарской областной библиотеки для слепых по адресу: ул. Никитинская, 21.

Фото: минкульт СО