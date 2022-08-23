В Самарской области продлён запрет на посещение лесов

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В связи с повышением пожарной опасности министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области продлён запрет на посещение лесов до 29 августа включительно.

В регионе с 15 апреля по 15 октября действует особый режим для предотвращения лесных пожаров. А за его несоблюдение грозят крупные штрафы.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

на граждан – в размере от десяти до двадцати тысяч рублей;

на должностных лиц – от тридцати до шестидесяти тысяч рублей;

для предпринимателей – от шестидесяти до восьмидесяти тысяч рублей;

для организаций – от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

О возникновении, обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: правительство СО