В Самаре скорректируют схему дорожного движения в День государственного флага России

В пятницу, 22 августа, Самара присоединится к празднованию Дня государственного флага России. Основные мероприятия пройдут в историческом центре. В связи с этим с 12:00 до 23:59 22 августа будет действовать ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности по ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской) и и по ул. Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе).



Также на вышеуказанных участках с 17:00 21 августа до 23:59 22 августа будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.



Отметим, что ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, согласованными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.



Городской пассажирский транспорт – автобусы и трамваи – будет следовать по своим обычным трассам.



С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.