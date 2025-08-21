В Самаре скорректируют схему дорожного движения в День государственного флага России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре скорректируют схему дорожного движения в День государственного флага России

21 августа 2025 12:23
148
Основные мероприятия пройдут в историческом центре.

В пятницу, 22 августа, Самара присоединится к празднованию Дня государственного флага России. Основные мероприятия пройдут в историческом центре. В связи с этим с 12:00 до 23:59 22 августа будет действовать ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности по ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской) и и по ул. Шостаковича (от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе).

Также на вышеуказанных участках с 17:00 21 августа до 23:59 22 августа будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств. 

Отметим, что ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, согласованными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара. 

Городской пассажирский транспорт – автобусы и трамваи – будет следовать по своим обычным трассам.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
21 августа 2025, 14:51
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Общество
35
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
21 августа 2025, 14:31
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов». Культура
4
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
21 августа 2025, 14:20
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С. Экология
66
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
643
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
644
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
971
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
772
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
859
Весь список