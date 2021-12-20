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В Самаре завершил свою работу Международный форум Волонтёров Победы

20 декабря 2021 16:57
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Ключевым событием церемонии закрытия стало определение рейтинга региональных отделений Всероссийского общественного движения.

В пятницу, 17 декабря, в Самаре завершил свою работу Международный форум Волонтёров Победы.

Ключевым событием церемонии закрытия стало определение рейтинга региональных отделений Всероссийского общественного движения. Самарская область заняла почетное 3 место. По традиции лучшим региональным отделениям вручили знамя Всероссийского движения. 

Движение «Волонтёры Победы» сегодня является одной из крупнейших добровольческих организаций, занимающихся гражданско-патриотическим воспитанием молодёжи и сохранением исторической памяти о героическом подвиге советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Региональные отделения движения ведут работу во всех субъектах России, действуют 365 школьных отрядов, создано 1058 местных отделений, 293 общественных центра в образовательных организациях, представительства движения открыты в 52 государствах.

В 2015 году Президентом РФ Владимиром Путиным была поддержана инициатива создания Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Глава государства отметил, что подобные инициативы заслуживают самого глубокого признания.

На открытии международного форума «Волонтёры Победы» Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что «Волонтёры Победы – особая категория. Это люди с добрым отзывчивым сердцем, с пламенем любви к Родине в сердце».

Подводя итог форума, заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев отметил масштабность и значимость мероприятия.

«Форум получился грандиозным. В очном режиме и онлайн-формате Самарская область объединила представителей Всероссийского движения всех 85 субъектов Российской Федерации и 52 государств мира. Следует отметить, что специально созданная для онлайн-участников платформа позволила интегрировать их в общую образовательную программу форума. В рамках мероприятия ребята встречались с известными личностями, говорили об итогах своей работы и, конечно же, определяли планы на будущее, в том числе конструировали акции и мероприятия, которые они планируют к проведению в 2022 году», - подчеркнул Сергей Бурцев.

Одной из основных задач на 2022 год, которая была озвучена в рамках форума, является сбор воспоминаний Героев Великой Отечественной войны с целью сохранения памяти о великих подвигах для будущих поколений.

«В настоящее время Всероссийским общественным движением запущен международный видеоархив. Мы бережно собираем воспоминания тех, кто был на войне. Буквально через 5 – 10 лет, когда захочется услышать живые слова ветеранов, а они будут только на плёнке, мы поймем ценность этого архива. Со следующего года мы планируем сделать проект более масштабным, чтобы к нему смогли присоединиться жители России и других стран. Я уверенна, что активистам Самарской области, которые регулярно посещают ветеранов, находятся с ними на связи, не составит труда записать их воспоминания на видео», - отметила исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Следует отметить, что насыщенная образовательная программа форума была распределена по трем основным направлениям: для руководителей отделений, пресс-секретарей и активистов движения. На протяжении четырех дней участники встречались со спикерами и экспертами в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, посещали стратегические сессии и лектории, мастер-классы и тренинги. 

«В рамках каждого блока обучения ребята, обменявшись мнениями с единомышленниками из других субъектов, могли совершенствовать свои проекты. Таким образом, на форуме зарождались уже межрегиональные программы. Безусловно, лучшие из них будут включены в план работы Волонтёров Победы в 2022 году. Уверен, что информация, полученная на форуме, станет заделом на несколько лет вперед для развития движения не только в Самарской области, но и в целом в стране», - заключил руководитель Самарского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» Сергей Андриянов.

Подчеркнем, что за проведение Международного форума Волонтёров Победы на высочайшем уровне организационному комитету Самарской области объявлена благодарность.

Мероприятия форума проходили с соблюдением всех антиковидных мер. На входе проводилась термометрия, обязательным условием являлось наличие QR-кода.

 

Фото:   правительство СО

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