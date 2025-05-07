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В Самаре состоится речной парад судов в честь открытия пассажирской навигации в регионе

7 мая 2025 15:21
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Помимо водной части торжества, праздник состоится и на самой набережной: для жителей и гостей региона прозвучат любимые военно-патриотические песни в исполнении музыкантов самарской кавер-группы.

В канун великого праздника 80-летия Победы в Самаре состоится речной парад судов в честь открытия пассажирской навигации в регионе. Действие пройдет в акватории Волги в пределах Некрасовского спуска Самарской набережной. Наблюдать за происходящим смогут все желающие.

В речном параде будут задействованы скоростные суда «Валдай-45Р», «МПКС», «Речной-46», «Александр-2» – пассажирские теплоходы, ежедневно курсирующие по внутренним водным маршрутам Самарской области. В этот день суда с флагами Победы торжественно пройдут вдоль берега Самарской набережной в знак развития речного флота.

Помимо водной части торжества, праздник состоится и на самой набережной: для жителей и гостей региона прозвучат любимые военно-патриотические песни в исполнении музыкантов самарской кавер-группы.

В мероприятии, возрождающем традицию водных парадов в регионе, примут участие почётные гости, представители судоходных компаний и учащиеся профильных образовательных учреждений, которые возложат цветы к памятнику речникам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

 

Фото: Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий

Теги: Волга Самара

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