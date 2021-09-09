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В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
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В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
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В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту

9 сентября 2021 20:16
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Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.

Сегодня, 9 сентября, губернатор Дмитрий Азаров, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов открыли в Самаре уникальный объект – ретро – почту. Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.

Ретро – почта расположена в здании Дома купца Иванова, которое находится в историческом центре Самары (ул. Молодогвардейская, д.142-144). Купеческая усадьба была построена в конце XIX века, это яркий пример городской застройки того времени. Здание построено из кирпича и сочетает различные архитектурные стили. В последние годы помимо жилых помещений в нем также размещалось отделение почтовой связи. В 2015 году здание получило статус объекта культурного наследия федерального значения, но продолжало находиться в неудовлетворительном состоянии, приходило в упадок и нуждалось в ремонте.

Реставрация Дома Иванова стартовала в 2020 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата Государственной Думы РФ, координатора проекта «Историческая память» Александра Хинштейна. Финансовую помощь в реализации проекта оказало Министерство культуры РФ и АО «Почта России».

Реализация проекта позволила восстановить и сохранить объект культурного наследия, наполнить его новой жизнью, не меняя исторического облика. На стенах и потолках воссоздана оригинальная лепнина позапрошлого века, максимально бережно сохранены все оригинальные элементы старинного здания.

«Сегодня мы здесь в замечательном роскошном здании. Сердце радуется, когда видишь, как оно преобразилось. Хочу поблагодарить Почту России, которая сегодня демонстрирует не только высокотехнологичные подходы, но и человекоцентричность во всем. Это здание – тоже показатель человекоцентричности. Открытие ретро-почты важно для жителей города и области, которые в основном являются клиентами Почты России. Уверен, мы еще многие здания, почтовые отделения, приведем в порядок, как мы это делаем на протяжении последних лет. Неслучайно наш опыт востребован сегодня на территории всей России. Конечно, хочу поблагодарить Александра Евсеевича Хинштейна, руководителя проекта «Историческая память», за его огромный вклад в сохранение исторической правды о нашем городе и наших земляках», — сказал Дмитрий Азаров.

На первом этаже обновленного здания разместилось почтовое отделение с интерьерами в стиле XIX-XX века. Работники почты одеты в стилизованную форму той эпохи. На втором этаже расположено выставочное пространство. Экспозиция посвящена истории почты в Самарской губернии. В ней представлены предметы обихода почтовиков различных эпох, фронтовые письма и другие предметы, связанные с развитием почтовой связи на территории региона. В здании ретро – почты теперь также базируется общество филателистов — единственное в Приволжском федеральном округе. Совместно с Союзом филателистов России здесь планируется организовывать выставки.

«Мы исполнили взятое обязательство и реконструировали Дом купца Иванова в его первозданном виде. От всей души желаю, чтобы это место жило и стало новым центром притяжения в городской экосистеме. Почта России всегда рада клиентам и просто посетителям любого возраста, кроме экспозиции в Доме Иванова есть пространство для детских инициатив и молодежной активности», – отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Проект создания ретро – почты был презентован Губернатором Дмитрием Азаровым первому заместителю Председателя Совета Федерации Андрею Турчаку в феврале 2020 года, во время его рабочего визита в Самару. «Мы вместе с вами 1,5 года назад были здесь. Думаю, у всех в памяти осталось то, что тут было. Сегодня мы видим реализованный проект ретро-почты. Важно не только то, что это не просто восстановленный интерьер здания, но и то, что эти интерьеры еще и наполнены современным содержанием. Я поздравляю всех с этим событием. Хочу поблагодарить своих коллег, общественный и народный контроль, который осуществлялся за этим проектом. Спасибо Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, руководителю «Почты России» Максиму Акимову, Александру Евсеевичу Хинштейну, который не только координирует проект «Историческая память» на федеральном уровне, но и бережно относится к вопросу сохранения, реконструкции культурного и исторического наследия Самарской губернии. Это знаем и мы, и все жители Самарской области. То, что мы сегодня с вами видим – в немалой степени плод его личных усилий, личной активной позиции», — подчеркнул Андрей Турчак.

«У людей есть интерес к таким восстановленным старинным объектам. С одной стороны, здесь можно увидеть интерьеры той эпохи, то, как существовала почта до революции, какими техническими средствами пользовались тогда, и в то же время получить современные услуги»,- подчеркнул депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, —

Самарская область сегодня действительно стала полигоном для отработки различных новаций, инициатив, пилотных проектов в сфере связи, цифры, почты. Мы совместными усилиями первыми в России начали масштабную реставрацию, ремонт и модернизацию отделений почтовой связи. Мы очень хорошо понимаем значение Почты России, ее роль в жизни страны. Поэтому на территории нашего региона, уверен, мы будем и дальше реализовывать совместные проекты — очень нужные и востребованные людьми».

В рамках церемонии открытия ретро – почты состоялась процедура гашения почтовой продукции, посвященной выходу марки «Самара — город трудовой доблести» и завершению реставрации Дома Иванова. Напомним, что сегодня Президент страны Владимир Путин одобрил предложение присвоить статус «Город трудовой доблести» Сызрани.

Проведение капитального ремонта Дома купца Иванова – не только вопрос сохранения культурного наследия города, но и очередной пункт реализации совместной программы Самарской области и Почты России по ремонту отделений связи, что создает более комфортные условия для жителей региона. Модернизация помещений Почты России ведется в городах и сельских поселениях. Так сегодня Дмитрий Азаров, Андрей Турчак, Александр Хинштейн и Максим Акимов побывали в отделении почтовой связи в селе Верхняя Подстепновка Волжского района. Здесь были проведены ремонтные работы за счет средств областного бюджета, в свою очередь Почта России оснастила отделение мебелью, оборудованием, элементами фирменного стиля.

 

Фото:    СОВА

Теги: В центре внимания Мероприятия

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