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Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области

1 марта 2023 12:44
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Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области

Сегодня, 1 марта 2023 года, была вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области. Владельцем многофункциональной пластиковой карты стала художница из Самары Виктория Зубкова. Помимо самой карты женщина также получила памятные подарки от платежной системы «Мир» и банка ВТБ.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с платежной системой «Мир».

Карта жителя Самарской области способна совместить в себе функционал банковской (позволяет проводить банковские операции), транспортной карты (оплата проезда в общественном транспорте), полис ОМС, а также стать копилкой для бонусов и кешбэка (возврат части от потраченной суммы) и позволяет получать скидки от партнеров проекта, а также участвовать в их программах лояльности. Карту жителя можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru. Там же можно узнавать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. С конца прошлого года с помощью Карты жителя стало возможно открывать двери, оборудованные «умным» домофоном, а один из федеральных сотовых операторов предложил держателям Карты жителя специальный тариф для телефона.

У проекта «Карта жителя Самарской области» уже около 200 партнёров, предлагающих свои программы лояльности. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия.

Оформить Карту жителя просто: можно обратиться к партнерам проекта – в банки ВТБ и «Солидарность», либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru или в мобильном приложении. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Срок изготовления Карты жителя в среднем составляет 14 дней.

«Карта жителя Самарской области стала главным цифровым проектом 2021-2022 годов. Все это время проект живет и активно развивается. Сегодня мы выдали юбилейную карту жительнице Самары. Дальше – больше! 50 тысяч — это большая ответственность, ведь все большее количество пользователей рассчитывает, что все будет работать корректно и без сбоев. С другой стороны, развивать проект и добавлять новые сервисы для такой большой аудитории интереснее. За два года из обычной банковской карты она стала для самарцев настоящим помощником и, я уверен, каждый найдет в ней что-то полезное»,  отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

«На банк ВТБ приходится две трети заявок на выдачу Карты жителя Самарской области. Пластик пользуется спросом у многих жителей региона – ее оформляют учителя и инженеры, любители спорта и театра, самозанятые и пенсионеры. Ведь функционал карты позволяет удовлетворить потребности самых разных категорий граждан. В этом году мы фиксируем 10-кратное увеличение спроса на ее оформление. Высокий интерес к продукту проявляют и организации. С запуском функции реестрового выпуска любой работодатель получил возможность оформить карты сразу для всего своего коллектива», отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

«Самое ценное сегодня – это доверие к проекту Карты жителя, которое демонстрируют сами жители Самарской области. И выданная сегодня 50-тысячная карта – яркое тому подтверждение. Я уверена, что проект ждет большое будущее, карта будет обогащаться новыми современными и востребованными у людей сервисами. Платежная система «Мир» со своей стороны готова поддерживать начинания и инициативы региона, помогать в развитии Карты жителя»,  прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Напомним, в течение 2023 года держатели социальных транспортных карт могут бесплатно заменить ее на Карту жителя Самарской области. Для этого необходимо будет обратиться в банки-партнеры проекта. Тем, кто до 1 января 2023 года не оформлял социальную карту, перед подачей заявки на Карту жителя со льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации.

Подробнее о том, как заменить социальную карту на Карту жителя Самарской области, о всех ее возможностях и другую актуальную информацию можно узнавать на сайте https://card.samregion.ru, а также в телеграм-канале @цифра63 (https://t.me/ditis_so) и в официальном сообществе Карты жителя в ВК: https://vk.com/card.samregion.

 

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